ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας που προσπάθησε να εισέλθει στο σπίτι του Τζέι Ντι Βανς από παράθυρο που έσπασε

Ένας άνδρας, ο οποίος έσπασε τα παράθυρα στο σπίτι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Οχάιο και προκάλεσε άλλες υλικές ζημιές συνελήφθη νωρίς το πρωί της Δευτέρας (5/1), σύμφωνα με την Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο άνδρας συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που είχαν ανατεθεί στο σπίτι του Βανς, το οποίο βρίσκεται ανατολικά του Σινσινάτι, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι. Το όνομα του άνδρα δεν έχει γίνει γνωστό.

BREAKING: US Vice President JD Vance's home attacked....



Several windows were broken in the attack



One suspect has been arrested

Police and the Secret Service are investigating the incident..... pic.twitter.com/XidjFfeZg2 — Megh Updates ?™ (@MeghUpdates) January 5, 2026

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρας, όταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο στο σπίτι και κατόπιν έρευνας βρέθηκε ένας άνδρας, ο οποίος προσπαθούσε να μπει στην κατοικία του αντιπροέδρου μέσω ενός παραθύρου, το οποίο έσπασε με σφυρί, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο άνδρας είχε επίσης βανδαλίσει ένα όχημα της Μυστικής Υπηρεσίας καθώς ανέβαινε προς την είσοδο του σπιτιού.

Το σπίτι, που βρίσκεται στη γειτονιά Walnut Hills, ήταν άδειο εκείνη την ώρα, και ο Βανς και η οικογένειά του δεν ήταν στο Οχάιο, διευκρίνησε ο Γκουλιέλμι.

Η Μυστική Υπηρεσία συνεργάζεται με το Αστυνομικό Τμήμα του Σινσινάτι και την εισαγγελία των ΗΠΑ, καθώς εξετάζονται οι αποφάσεις για την απαγγελία κατηγοριών.