Eurovision 2026: Ποιοι έμειναν εκτός εθνικού τελικού

Οι 28 υποψηφιότητες για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 ανακοινώθηκαν και τα βλέμματα, πλέον, είναι στραμμένα στους δύο ημιτελικούς που θα ακολουθήσουν τον Φλεβάρη.

Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί στην ΕΡΤ, έφταναν τις 264 ενώ -το πρωί της Δευτέρας στο «Breakfast@STAR»- δημοσιοποιήθηκε μία λίστα συμμετοχών που φέρονται να έμειναν εκτός: Τζένη Γεωργιάδη («Γεια μας»), Γεωργία Τσετσώνη («Tinny Crown»), Ίντρα Κέιν («Sign»), Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος («Break the Silence»), Σταύρος Πηλιχός («Stay»), Άαρον Σίμπλεϊ («Hollow»), Μαργαρίτα Σταμούλη («Nostalgia»), Γιάννης Βασιλώττος («Ράγισα»), Μαριέττα Βασιλάκη («Έλα στον χορό μου»), Διονύσιος Κωστής («Wake Me Up»), Τζοάν («Brand New»), Δημήτρης Κοψής, Νικ Άρπιντ («Reality»), Νικόλ («Alibi») και οι Δραπέτες Μπαντ.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ανάμεσα στα ονόματα που δεν προχώρησαν στη διαδικασία συγκαταλέγονται και οι: Νίκος Γκάνος και Κλέιντι, Ξανόβα Ξαν, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Βίλλυ Ραζή, Στέλλα Γεωργιάδου, Πέννυ Μπαλτατζή, Τάνια Μπρεάζου, Νίνα Λοτσάρη, Ορσάλιος, Αντρέας Χαμπίμπι & Αούρα και Φανή Μελεμένη.

Ποιους θα δούμε στους δύο ημιτελικούς

Στον Α’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», STEFI

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Διαβάστε επίσης