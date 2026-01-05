Eurovision 2026: Ποιοι έμειναν εκτός εθνικού τελικού
Γνωστά ονόματα έμειναν εκτός στην κούρσα της διεκδίκησης…
Οι 28 υποψηφιότητες για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 ανακοινώθηκαν και τα βλέμματα, πλέον, είναι στραμμένα στους δύο ημιτελικούς που θα ακολουθήσουν τον Φλεβάρη.
Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί στην ΕΡΤ, έφταναν τις 264 ενώ -το πρωί της Δευτέρας στο «Breakfast@STAR»- δημοσιοποιήθηκε μία λίστα συμμετοχών που φέρονται να έμειναν εκτός: Τζένη Γεωργιάδη («Γεια μας»), Γεωργία Τσετσώνη («Tinny Crown»), Ίντρα Κέιν («Sign»), Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος («Break the Silence»), Σταύρος Πηλιχός («Stay»), Άαρον Σίμπλεϊ («Hollow»), Μαργαρίτα Σταμούλη («Nostalgia»), Γιάννης Βασιλώττος («Ράγισα»), Μαριέττα Βασιλάκη («Έλα στον χορό μου»), Διονύσιος Κωστής («Wake Me Up»), Τζοάν («Brand New»), Δημήτρης Κοψής, Νικ Άρπιντ («Reality»), Νικόλ («Alibi») και οι Δραπέτες Μπαντ.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι ανάμεσα στα ονόματα που δεν προχώρησαν στη διαδικασία συγκαταλέγονται και οι: Νίκος Γκάνος και Κλέιντι, Ξανόβα Ξαν, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Βίλλυ Ραζή, Στέλλα Γεωργιάδου, Πέννυ Μπαλτατζή, Τάνια Μπρεάζου, Νίνα Λοτσάρη, Ορσάλιος, Αντρέας Χαμπίμπι & Αούρα και Φανή Μελεμένη.
Ποιους θα δούμε στους δύο ημιτελικούς
Στον Α’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:
1. «The other side», Alexandra Sieti
2. «Drop It», THE Astrolabe
3. «Aphrodite», Desi G
4. «Ferto», Ακύλας
5. «Parea», Evangelia
6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. «Slipping Away», Niya
8. «Χάνομαι», Marseaux
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Europa», STEFI
11. «The Songwriter», Revery
12. «Chaos», Dinamiss
13. «YOU & I», STYLIANOS
14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
Στον Β’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:
1. «AGAPI», RIKKI
2. «Back in the game», GARVIN
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «mad about it», D3lta
6. «Αστείο», ZAF
7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
8. «You Are The Fire», Stella Kay
9. «Anatello», TIANORA
10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
11. «Set Everything On Fire», BASILICA
12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers