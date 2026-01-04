Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη
Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες
Ανακοινώθηκαν οι 28 συμμετοχές του ελληνικού τελικού του διαγωνισμού
τραγουδιού της Eurovision, με τους φιναλίστ να διεκδικούν την
εκπροσώπηση της Ελλάδας.
Η πρώτη παρουσίαση έγινε, την Κυριακή, μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», που ξεκίνησε στην ΕΡΤ1 στις 19.00 και ολοκληρώθηκε στις 22.00.
Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχτηκε κοινό και υποψηφίους, ενώ στο πλευρό της
είχε την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο. Κατά τη διάρκεια της
τρίωρης μετάδοσης, μάλιστα, παρουσιάστηκαν αποσπάσματα και των 28
τραγουδιών.
Οι 28 συμμετοχές
1. Victoria Anastasia Arvanitis, Watcha Doin To Me
2. Koza Mostra, Bulletproof
3. Μαρίκα Παπάζογλου, Daughters of the sun
4. Ακύλας, Ferto
5. Good job Nicky, Dark side of the moon
6. Mikay, Labyrinth
7. Revery, The Songwritter
8. KIANNA, No more Drama
9. D3lta, Mad about it
10. Dynamiss, Chaos
11. Niya, Slipping Away
12. Garvin, Back in the game
13. Zaf, Αστείο
14. Tianora, Anatello
15. Desi G, Aphrodite
16. Spheyiaa, Χίλια Κομμάτια
17. Marseaux, Χάνομαι
18. Evangelia, Parea
19. Παναγιώτης Τσακαλάκος, 2nd Chance
20. Stefi, Europa
21. Leroybroughtflowers, Sabotage!
22. Stylianos, You &I
23. Stella Kay, You are the fire
24. RIKKI, Agapi
25. The astrolabe, Drop it
26. Basilica, Set everything on fire
27. Rosanna Mailan, Άλμα
28. Alexandra Sieti, The other side
Στο τέλος της βραδιάς, ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων
στους δύο ημιτελικούς, που θα πραγματοποιηθούν τον Φλεβάρη.