Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

Ανακοινώθηκαν οι 28 συμμετοχές του ελληνικού τελικού του διαγωνισμού

τραγουδιού της Eurovision, με τους φιναλίστ να διεκδικούν την

εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Η πρώτη παρουσίαση έγινε, την Κυριακή, μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», που ξεκίνησε στην ΕΡΤ1 στις 19.00 και ολοκληρώθηκε στις 22.00.



Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχτηκε κοινό και υποψηφίους, ενώ στο πλευρό της

είχε την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο. Κατά τη διάρκεια της

τρίωρης μετάδοσης, μάλιστα, παρουσιάστηκαν αποσπάσματα και των 28

τραγουδιών.



Οι 28 συμμετοχές



1. Victoria Anastasia Arvanitis, Watcha Doin To Me



2. Koza Mostra, Bulletproof



3. Μαρίκα Παπάζογλου, Daughters of the sun



4. Ακύλας, Ferto



5. Good job Nicky, Dark side of the moon

6. Mikay, Labyrinth



7. Revery, The Songwritter



8. KIANNA, No more Drama



9. D3lta, Mad about it



10. Dynamiss, Chaos



11. Niya, Slipping Away



12. Garvin, Back in the game



13. Zaf, Αστείο



14. Tianora, Anatello



15. Desi G, Aphrodite



16. Spheyiaa, Χίλια Κομμάτια



17. Marseaux, Χάνομαι

18. Evangelia, Parea



19. Παναγιώτης Τσακαλάκος, 2nd Chance



20. Stefi, Europa



21. Leroybroughtflowers, Sabotage!



22. Stylianos, You &I



23. Stella Kay, You are the fire



24. RIKKI, Agapi



25. The astrolabe, Drop it



26. Basilica, Set everything on fire



27. Rosanna Mailan, Άλμα



28. Alexandra Sieti, The other side



Στο τέλος της βραδιάς, ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων

στους δύο ημιτελικούς, που θα πραγματοποιηθούν τον Φλεβάρη.

