Eurovision 2026: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση

Το απόγευμα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, θα βγουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των 28 υποψηφίων για την ελληνική εκπροσώπηση στη φετινή Eurovision.

Σε μία λαμπερή, τρίωρη βραδιά, με την εκπομπή «Sing for Greece», θα αποκαλυφθούν οι καλλιτέχνες που διεκδικούν το εισιτήριο για τη διοργάνωση του Μαϊου στη Βιέννη. Από τις 19.00 έως τις 22.00, η Μπέττυ Μαγγίρα, με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, μας συστήνουν τους τραγουδιστές και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον εθνικό τελικό του Φεβρουαρίου.

https://www.instagram.com/p/DS2i8n8F9vp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποσπάσματα από τα τραγούδια θα διαρκούν δευτερόλεπτα ενώ ανάμεσα στους υποψηφίους θα δούμε γνωστά και αγαπημένα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Klavdia, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό και… γούρι στους φετινούς διαγωνιζόμενους. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του εθνικού τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

Όπως έχει ανακοινώσει η ΕΡΤ, υπήρξαν 264 υποβολές προτάσεων στην πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας. Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς κι έναν τελικό. Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών. Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.