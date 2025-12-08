Οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά και όλοι δαιμονοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη – Τι ισχύει πραγματικά

Οι νέοι δεν προσλαμβάνονται και όλοι «κατηγορούν» την τεχνητή νοημοσύνη – Τι απαντά ένας οικονομολόγος

Οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά και όλοι δαιμονοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη – Τι ισχύει πραγματικά
Οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, αντιμετωπίζουν τις δυσκολότερες συνθήκες των τελευταίων ετών. Πολλοί επιρρίπτουν την ευθύνη στη ραγδαία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Όμως, νέα ανάλυση από οικονομική συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο επιδεικνύει ότι συμβαίνει κάτι πολύ απλούστερο. Οι εταιρείες απλώς δεν προσλαμβάνουν.

Από το 2023, η ανεργία μεταξύ των νέων που εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αυξηθεί πάνω από 2,5%, σε έντονη αντίθεση με τους μεγαλύτερους εργαζομένους, των οποίων τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν σταθερά, σύμφωνα με την ανάλυση του Ντάριο Πέρκινς, διευθυντή στη Global Data TS Lombard.

«Για τους μαξιμαλιστές της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό αποτελεί “απόδειξη” ότι οι εταιρείες υιοθετούν την τεχνολογία αντί να προσλαμβάνουν αποφοίτους. Ακόμη, είναι σύμφωνο με όσα λένε οι επιχειρηματικοί ηγέτες, με την AI να έχει γίνει συνώνυμο της “περικοπής κόστους”», έγραψε ο Πέρκινς.

Όμως, υποστηρίζει ότι ο πραγματικός λόγος είναι απλώς η κανονική πορεία των επιχειρήσεων.

«Οι προσλήψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ασθενείς σε όλους τους τομείς. Στην πραγματικότητα, η οικονομία συνολικά βιώνει επίπεδα δημιουργίας θέσεων εργασίας αντίστοιχα με αυτά μιας ύφεσης», επεσήμανε.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι τομείς με μεγαλύτερη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εμφανίζουν μεγαλύτερες αυξήσεις στην ανεργία. Η έκθεση εντοπίζει τρεις βασικούς παράγοντες πίσω από την επιβράδυνση των προσλήψεων και κανένας δεν περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση που αντικαθιστά εργαζομένους.

Πρώτον, οι εταιρείες επεκτάθηκαν ταχύτατα κατά την περίοδο μετά την πανδημία και τώρα «ομαλοποιούν» τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Δεύτερον, η πολιτική αβεβαιότητα έχει κάνει τις επιχειρήσεις επιφυλακτικές στο να προσλάβουν νέο προσωπικό.

Τρίτον, οι δασμοί της εποχής Τραμπ έχουν συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους, ωθώντας τις εταιρείες να ζητούν περισσότερη παραγωγή από τους υπάρχοντες εργαζόμενους αντί να προσλαμβάνουν νέους.

Αυτό αφήνει «στριμωγμένους» τους νέους, αλλά τα καλά νέα είναι ότι η συνολική απασχόληση παραμένει σταθερή. Οι προοπτικές εργασίας θα βελτιωθούν μόλις οι προσλήψεις επανέλθουν, όπως εκτιμά ο Πέρκινς.

«Όταν η οικονομία επιταχυνθεί ξανά και οι ρυθμοί προσλήψεων ανακάμψουν, οι προοπτικές απασχόλησης των νέων που εισέρχονται στην αγορά θα βελτιωθούν», σημείωσε.

Η έκθεση του Ντάριο Πέρκινς δημοσιεύεται καθώς οι αγορές συνεχίζουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την απασχόληση.

Άλλοι αναλυτές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι νεαροί εργαζόμενοι στον κλάδο της τεχνολογίας φαίνεται να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα. Το ποσοστό ανεργίας για τους ανθρώπους 20 – 30 ετών στην τεχνολογία έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 3% από τις αρχές του 2024, πάνω από τετραπλάσια αύξηση σε σύγκριση με το συνολικό ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs, τον Αύγουστο.

Τον Οκτώβριο, η Goldman προειδοποίησε για μία εποχή «ανάπτυξης χωρίς θέσεις εργασίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη κι αν η ευρύτερη οικονομία παραμένει ισχυρή.

