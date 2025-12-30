Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Αναλυτικοί πίνακες

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 56 ως 62 ετών μπορούν να πάρουν με αίτηση το 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν σε φορείς του δημόσιου τομέα στο διάστημα μεταξύ 1983-1992.

Τα ίδια όρια ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί, αν δεν κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων που προβλέπει το Π.Δ 167/2007 για τη συνταξιοδότησή τους με 30 έτη ασφάλισης και ηλικία που ανεβαίνει ως το 67ο έτος.

Ευνοϊκές προϋποθέσεις ισχύουν και για τους πιο παλαιούς υπαλλήλους που είτε διορίστηκαν στο Δημόσιο πριν από το 1983, είτε είχαν ασφαλιστεί σε φορέα εκτός Δημοσίου (π.χ. ΙΚΑ) πριν από το 1983 και διορίστηκαν μετά το 1983 σε δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό οδηγό που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι δημόσιοι υπάλληλοι που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2026 από 58,5 ετών είναι οι εξής:

Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη μεταξύ των ετών 1983-1992 οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα και κλεισμένο το 52ο έτος της ηλικίας τους ως το 2017. Εχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών. Οσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα από τον Φεβρουάριο του 2027 με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μήνες. Γονείς ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2018 ή το 2019, βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61 ετών, αν έκλεισαν τα 55 το 2018 ή στο 62ο έτος και 6 μήνες που το συμπληρώνουν το 2027, αν έκλεισαν τα 55 το 2019. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52. Γονέας τριών παιδιών που έκλεισε τα 52 το 2018 θα πάρει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας 58,5 ετών. Αν έκλεισε τα 52 το 2018, θα βγει όταν γίνει 60 και 2 μήνες. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Μητέρα τριών παιδιών που συμπλήρωσε 23 έτη το 2012 και την ηλικία των 55 ετών το 2018 έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στα 61 έτη. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία ως το 2010 και συμπληρωμένες τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες ως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και συμπληρωμένη την ηλικία των 56 ετών ως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία των 58 ετών ως 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

Τι ισχύει για σύνταξη με 35, 36, 37 και 40 έτη στο Δημόσιο

Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη πριν τα 62 ή και στα 62 εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία ως το 2021.

Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και ως το 2021 είχαν 36 έτη ασφάλισης και κλεισμένο το 58ο έτος, αποχωρούν οποτεδήποτε καθώς έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που είναι 61,6 έτη εφόσον συμπλήρωσαν το 58 έτος το 2021.

Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 και 37 έτη συνολικά ως το 2021 (μαζί με εξαγορές πλασματικού χρόνου) με συμπληρωμένο το 59ο έτος της ηλικίας τους ως το 2021, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για σύνταξη στα 61,6 έτη.

Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 και έφτασαν να έχουν 37 έτη συνολικά ως το 2020 αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών, εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2020.

Ολοι οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο εφόσον συμπληρώνουν την 35ετία μετά το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης.

Για ειδικές κατηγορίες όπως οι μητέρες με ανάπηρο, ή ανίκανο τέκνο προς εργασία προβλέπεται η συνταξιοδότηση στα 50 με 25ετία οποτεδήποτε.

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί με πρόσληψη ως 31/12/1992 βγαίνουν στη σύνταξη με διατάξεις 30ετίας και με όρια ηλικίας που αυξάνονται ως το 67ο έτος ή με τις διατάξεις που ισχύουν για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή με 35ετία, με 25ετία και ανήλικο, καθώς και με προϋποθέσεις τριτέκνων όπου τα όρια ηλικίας είναι χαμηλότερα. Προσοχή: Η διάταξη της 30ετίας ισχύει κατά κανόνα για όσους διορίστηκαν μεταξύ 1983 και 1992 οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος. Συμφέρει μόνον εφόσον δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για σύνταξη με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που συμπλήρωσε την 30ετία το 2016 αλλά γίνεται 60 ετών το 2026 θα βγει στη σύνταξη στα 67. Μπορεί όμως να πάρει πλήρη στα 62 εφόσον έχει 40 χρόνια ασφάλισης ή να αποχωρήσει με μειωμένη στα 62, αν δεν έχει συμπληρώσει τη 40ετία.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ή θεμελιώνουν το 2026 και έχουν αποφασίσει να βγουν στη σύνταξη θα πρέπει να υποβάλουν παραίτηση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται μέσα στο πρώτο 10ημερο του Φεβρουαρίου και συνταξιοδοτούνται στο τέλος Αυγούστου.

Η παραίτηση μπορεί να ανακληθεί σε έναν μήνα, δηλαδή ως το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου, άλλως μετά τις 10 Μαρτίου θεωρείται οριστική. Η υπαλληλική σχέση των αιτούντων λύεται στις 31/8/2025 και μέχρι τότε παραμένουν στην εκπαίδευση, ενώ ο χρόνος ασφάλισης από την παραίτηση μέχρι τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης υπολογίζεται ως συντάξιμος τόσο για τη θεμελίωση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων όσο και για το ποσό της σύνταξης.

Θα γίνουν αλλαγές στα όρια ηλικίας και πότε;

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έχουν συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών. Οσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής τόσο θα αυξάνονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η εφαρμογή της διάταξης θα ξεκινούσε από το 2021 αλλά ήδη τα όρια ηλικίας είχαν οδηγηθεί σταδιακά στα 62 και στα 67. Επόμενος σταθμός ήταν το 2024 αλλά η πανδημία κατέβασε το προσδόκιμο ζωής. Για το 2027 τα όρια θα μείνουν αμετάβλητα, καθώς το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανακάμψει τόσο ώστε να δικαιολογείται αλλαγή στις ηλικίες συνταξιοδότησης. Οπότε η συζήτηση για αλλαγές πάει για το 2030.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Δεν θα θιγούν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι που θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, με συμπληρωμένο όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης, στην επόμενη τριετία 2026-2029. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Θα θιγούν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι που θα είναι κάτω των 62 ετών την 1/1/2030 καθώς δεν θα έχουν κατοχυρώσει κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τα όρια ηλικίας της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον γίνουν αλλαγές θα συνταξιοδοτηθούν κατά 6 ως 12 μήνες αργότερα.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο



Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,1 το 2020 63,7 το 2021 65,3 Από 1/1/2022 67

Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 Από 1/1/2022 67

Mε 25ετία ως το 2010 και 35 έτη στο σύνολο

Με 35 έτη Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 58 60 Το 2019 58 60,5 Το 2020 58 61 Το 2021 58 61,5 Από 1/1/2022 58 62 αι 40 έτη

4.Με 25ετία ως το 2010 και 37 έτη στο σύνολο

Με 37 έτη Ηλικία στην 37ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 55 58,6 Το 2019 55 59,5 Το 2020 55 60,3 Το 2021 55 61,2 Από 1/1/2022 55 62 και 40 έτη

5.Με 25ετία το 2011 και 36 έτη στο σύνολο

Με 36 έτη Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 58 60 Το 2019 58 60,5 Το 2020 58 61 Το 2021 58 61,5 Από 1/1/2022 58 62 και 40 έτη

6.Με 25ετία το 2012 και 37 έτη στο σύνολο

Με 37 έτη Ηλικία στην 37ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 59 60,6 Το 2019 59 60,11 Το 2020 59 61,3 Το 2021 59 61,8 Από 1/1/2022 59 62 και 40 έτη

Σύνταξη εκπαιδευτικών με διατάξεις 30ετίας (διορισμένοι 1983-1992)

Με 30 έτη Απαιτούμενη ηλικία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 60 63,6 Το 2019 60 64,5 Το 2020 60 65,3 Το 2021 60 66,2 Από 1/1/2022 60 67 (ή 62 με 40 έτη)

Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη από το 2026 – Ποιοι βγαίνουν από 58,5 ως 61,6 ετών και ποιοι στα 62-65 [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]

Περισσότεροι από 140.000 παλαιοί ασφαλισμένοι αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν το 2026, με τα όρια ηλικίας για την έξοδό τους στη σύνταξη να διαμορφώνονται ανάλογα από 58,5 ετών ως 61,6 ετών για όσους έχουν κατοχυρωμένα ηλικιακά δικαιώματα πριν από το 2018, ενώ για όσους κατοχυρώνουν τα ηλικιακά δικαιώματα από το 2019 ως το 2021, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανεβαίνουν έως τα 65 έτη.

Από την κατηγορία των παλαιών -πριν από το 1993- ασφαλισμένων, στον προθάλαμο της συνταξιοδότησης βρίσκονται πάνω από 400.000 εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα αποχωρήσουν σταδιακά ως το 2030.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα έναν αναλυτικό οδηγό για όλους τους υποψήφιους συνταξιούχους, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσα στο 2026 ή και το 2027, εφόσον έχουν συμπληρώσει τη μία προϋπόθεση (π.χ. όριο ηλικίας) και τους λείπει η άλλη (χρόνος ασφάλισης) για να βγουν στη σύνταξη.

Από το ΙΚΑ κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) το 2026 οι εξής κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων:

Μητέρες γεννημένες το 1965 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011. Μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2026 με όριο ηλικίας 58,5 ετών. Το όριο ηλικίας είναι για μειωμένη σύνταξη, που σημαίνει ότι θα χάσουν περίπου 134 ευρώ από την εθνική σύνταξη. Αν επιλέξουν την πλήρη σύνταξη θα βγουν στα 67. Μητέρες γεννημένες το 1966 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011. Μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 60,2 ετών που τη συμπληρώνουν Φεβρουάριο του 2027. Αν όμως είχαν ανήλικο το 2010, τότε έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα για άμεση συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη. Μητέρες γεννημένες το 1967, που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2010. Μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη το 2026 με όριο ηλικίας 58,5 ετών. Γυναίκες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Οι μητέρες αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη στο 61ο έτος, ενώ όσες έκλεισαν τα 55 από το 2019 και μετά βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη. Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ως το 2012. Με αυτά τα ένσημα κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη σε ηλικίες 60-62 ετών. Στα 10.500 ένσημα συνυπολογίζεται και η διαδοχική ασφάλιση, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος μπορεί να συμπληρωθεί και με εξαγορά 1.200 ημερών ασφάλισης για το 2011 και 1.500 ημερών ασφάλισης για το 2012.

Πώς καθορίζονται τα όρια ηλικίας για σύνταξη

Τα όρια ηλικίας για το 2026, όσον αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους με ένσημα πριν από το 1993, καθορίζονται ανάλογα με το πότε συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 50 ως 60 ετών, μια που αυτές οι ηλικίες αποτελούν κατοχυρωμένο δικαίωμα και δείχνουν το πότε μπορούν να βγουν στη σύνταξη.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν κλείσει το 50ό ως 55ο έτος, για παράδειγμα, ως και το 2018, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 με όρια ηλικίας ως 58,5 ετών για μειωμένη ή και πλήρη σύνταξη (όσον αφορά τις μητέρες από ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών).

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι που έκλεισαν τα 50-55 από το 2019 ως το 2021 θα βγουν με μεγαλύτερα όρια ηλικίας που είναι από 62 ως 65 ετών.

Από το 2022 ο γενικός κανόνας είναι ότι όλοι οι παλαιοί ασφαλισμένοι βγαίνουν στα 62 αν έχουν 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 αν δεν φτάσουν στη 40ετία, εφόσον δεν καλύπτονται από κάποιο κατοχυρωμένο δικαίωμα (ηλικιακό ή χρόνου ασφάλισης) ή δεν ανήκουν σε κάποια ειδική διάταξη (π.χ. σύνταξη με ανήλικο τέκνο) για να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης με «βαρέα» στο ΙΚΑ

Ανδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 7.500 ημέρες ασφάλισης στα «βαρέα». Συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας 60 ετών για μειωμένη σύνταξη και 62 για πλήρη. Ανδρες και γυναίκες με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 στο σύνολο συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας 62 ετών για πλήρη σύνταξη. Γυναίκες που συμπλήρωσαν το 2010, 2011 και 2012 τις 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 ημέρες στο σύνολο. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται στα 55, 56 και 57 ετών αντίστοιχα με πλήρη σύνταξη, εφόσον οι 1.000 από τις 3.600 ημέρες στα βαρέα συμπληρώνονται μέσα στα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι μια ασφαλισμένη 57 ετών το 2025 θα πρέπει να συμπληρώνει 1.000 ημέρες με βαρέα ένσημα από το 2008 ως το 2025.

Σύνταξη από ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη το 2026 από τα ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών διαμορφώνονται ως εξής:

Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι πριν από το 1982 σε όλα τα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου) που συμπλήρωσαν 35ετία ως και το 2021 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας 61,6 ετών. Αν η 35ετία συμπληρωθεί μετά τα 2022, το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 62 και απαιτούνται 40 έτη για τη συνταξιοδότηση. Αν δεν βγαίνει η 40ετία με εξαγορές πλασματικού χρόνου, τότε η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη. Μητέρες που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν οποτεδήποτε για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών. Για τις ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τα 50 μετά το 2017 τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν στα 60,2, στα 61,3, κ.ο.κ, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τις μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.

3.Μητέρες που είχαν το 2012 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61 ετών.

4.Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία που ζητούν οι καταστατικές διατάξεις των ταμείων τους μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας.

5.Τρίτεκνες μητέρες που είχαν το 2011 την απαραίτητη 20ετία και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών.

6.Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν με όριο ηλικίας 61 ετών.

Πόση είναι η ποινή στη μειωμένη σύνταξη;

Στην έξοδο με μειωμένη σύνταξη ο ασφαλισμένος έχει ποινή μείωσης της εθνικής σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

Η ποινή φτάνει ως 30% αν υπολείπονται πέντε έτη. Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης για το 2026 με 20 έτη ασφάλισης και άνω και με 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα μετά το 15ο έτος της ηλικίας είναι 446,87 ευρώ. Για τους ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη, η εθνική σύνταξη θα είναι 420 ευρώ αν υπολείπεται ένα έτος από το πλήρες όριο ηλικίας και 380 ευρώ αν υπολείπονται 5 έτη.

Πλήρης σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (*)

Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 το 2022 67 Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 60,9 το 2018 62 το 2019 63,3 το 2020 64,6 το 2021 65,9 το 2022 67

Μειωμένη σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (*)

Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,10 από 1/1/2020 62 Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2011 Ηλικία 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,10 από 1/1/2020 62 Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2012 Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 Από 1/1/2019 62

(*)Ασφαλισμένες πριν από το 1993

(*)ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992.

Σύνταξη ΙΚΑ με 10.500 ένσημα (και με διαδοχική ασφάλιση).

Με 10.500 ένσημα ως το 2011 (και 10.800 για συνταξιοδότηση) Ηλικία 58 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2018 60 το 2019 60,6 το 2020 61 το 2021 61,6 το 2022 62 Με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 για συνταξιοδότηση) Ηλικία 59 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης το 2018 60,6 το 2019 60,11 το 2020 61,3 το 2021 61,8 το 2022 62

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με βαρέα στο ΙΚΑ (άνδρες – γυναίκες)

Με 10.500 ένσημα συνολικά και 7.500 στα «βαρέα» Ηλικία συνταξιοδότησης Πλήρης σύνταξη Μειωμένη σύνταξη το 2012 56,6 54,6 Το 2013 60,9 58,9 Το 2014 61,6 59,6 Από 1/1/2015 62 60

Πλήρης σύνταξη μητέρων από ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών

Με 25ετία και ανήλικο το 2010 – 2011 Ηλικία 50 Ηλικία συνταξιοδότησης 2017 58,5 2018 60,2 2019 61,1 2020 63,7 2021 65,3 2022 67 Με 25ετία και ανήλικο το 2011 Ηλικία 52 Ηλικία συνταξιοδότησης 2017 58,5 2018 60,2 2019 61,1 2020 63,7 2021 65,3 2022 67 Με 25ετία και ανήλικο το 2012 Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης 2017 59,6 2018 61 2019 62,6 2020 64 2021 65,6 2022 67

Μειωμένη σύνταξη μητέρων από ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών

Με ανήλικο και 25ετία το 2011 Ηλικία 50 Ηλικία συνταξιοδότησης 2017 58,5 2018 60,2 2019 61,1 Από 1/1/2020 62 Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012 Ηλικία 53 Ηλικία συνταξιοδότησης 2017 59,6 2018 61 Από 1/1/2019 62

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»