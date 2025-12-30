Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Προστασία πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς

Ελεύθερος Τύπος: Οι 48.942 προσλήψεις του 2026

Τα Νέα: Μύθοι και αλήθειες για τους "αιώνιους"

Η Καθημερινή: Έκρηξη ροών από τη Λιβύη

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Eλπίζω να φτάσουμε πολύ γρήγορα στη δεύτερη φάση εκεχειρίας στη Γάζα. Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς θα αντιμετωπίσει την κόλαση»

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Αναλυτικοί πίνακες

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Οι 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές που κλείνουν την Πρωτοχρονιά

07:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πράσινο» «όχι» στην πρόταση Μητσοτάκη για συνάντηση με Ανδρουλάκη για τις «ακέφαλες» ανεξάρτητες αρχές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Άδωνις «πετσοκόβει» τους Συριζαίους, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν το μπόνους των 50 εδρών, τα τραπεζικά μερίσματα, έκλεισε το μάτι σε νέα deals ο Καραβίας και η ύστατη προσπάθεια της Βιοτέρ

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτικό ψύχος στα Βαλκάνια: Βουτάει η θερμοκρασία - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο «παγετώνας της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε καταστροφική κατάρρευση

06:36LIFESTYLE

Οι σειρές που ξεχώρισαν το πρώτο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις στο Archewell: Αποχωρεί ο Τζέιμς Χολτ, στενός συνεργάτης του Χάρι και της Μέγκαν μετά την αποχώρηση της υπεύθυνης επικοινωνίας

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: Η Beyoncé είναι πλέον δισεκατομμυριούχος

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η περίπλοκη σχέση με τον γιο της - «Τον αγαπάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ ζητά ο Δούκας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

«Dark Shower»: Το νέο trend του TikTok που υπόσχεται χαλάρωση και αποφόρτιση

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Έκκληση από την οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

04:14LIFESTYLE

The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κέρδισε στον μεγάλο τελικό

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

