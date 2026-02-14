Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού αποχαιρέτησαν τον γνωστό προπονητή μπάσκετ Θανάση Σκουρτόπουλο, το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα και έπαιξε επί πολλά χρόνια στον Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου, στην ΑΕΚ και στο Παγκράτι, ενώ φόρεσε τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Αργότερα ξεκίνησε να εργάζεται ως προπονητής σε διάφορες ομάδες, ενώ σημαντικός σταθμός της σταδιοδρομίας του ήταν η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών. Υπήρξε ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών από το 2018 έως το 2021, οδηγώντας την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019.