Βρετανία: Νέο βίντεο από το άγριο ξύλο σε πτήση από την Τουρκία

Χάος προκάλεσε ο καυγάς Βρετανών επιβατών σε πτήση από την Τουρκία. Το αεροσκάφος υποχρεώθηκε να κάνει έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών προκειμένου να επιβιβαστεί η αστυνομία και να συλλάβει δύο άτομα για το ξύλο.

Σε νέο βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η Daily Mail φαίνεται ότι η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να αρπάξει το κινητό τηλέφωνο μίας γυναίκας, το οποίο κατέγραφε βίντεο. Η γυναίκα κατέγραφε την λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ άλλων επιβατών. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι ταξιδιώτες, ένας άνδρας έπινε πολύ στη διάρκεια της πτήσης και άρχισε να κάνει ρατσιστικά σχόλια.

«Σε κάποιο σημείο η κατάσταση έγινε πολύ έντονη. Οι επιβάτες ήταν αναστατωμένοι. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν. Η ατμόσφαιρα έγινε χαοτική», είπε ένας ταξιδιώτης.

