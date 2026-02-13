Άγριος καυγάς σε πτήση: Απαγορεύτηκε εφ' όρου ζωής η επιβίβαση στους «θερμόαιμους» επιβάτες

Χάος επικράτησε σε πτήση από την Αττάλεια της Τουρκίας προς το Μάντσεστερ της Βρετανία, όταν ξέσπασε άγριος καυγά σε ύψος 30.000 ποδιών, μεταξύ των επιβατών, υποχρεώνοντας το αεροπλάνο σε αναγκαστική προσγείωση και την αεροπορική εταιρία να απαγορεύσει εφ' όρου ζωής την είσοδο σε δύο επιβάτες.

Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να χωρίσουν τους επιβάτες, συνέχισαν να μαλώνουν στον διάδρομο εν μέσω γρονθοκοπημάτων, κραυγών, φωνών και βρισιών.

Δύο επιβάτες που ενεπλάκησαν στη βία συνοδεύτηκαν από την αστυνομία έξω από το γεμάτο αεροπλάνο μετά την έκτακτη προσγείωσή του στις Βρυξέλλες. Αφορμή για τον καυγά, σύμφωνα με μαρτυρίες στάθηκε ένα σχόλιο.

Η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά τους ως «απαράδεκτη» και δήλωσε ότι θα τους απαγορευτεί η είσοδος εφ' όρου ζωής.