Ένα αξέχαστο ταξίδι: Γιαγιά 88 ετών περίμενε τον εγγονό της να γίνει πιλότος για την πρώτη πτήση της

Η 88χρονη Frances Dahlke, από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, εκπλήρωσε πρόσφατα μία επιθυμία της, την οποία καθυστέρησε για έναν και μοναδικό λόγο.

Ήθελε να πετάξει για πρώτη φορά με αεροπλάνο, με τον όρο ο πιλότος του αεροσκάφους να είναι ο εγγονός της, Αlex.

Όπως αποκαλύπτει το CBS Chicago, η 88χρονη είχε ενημερώσει την οικογένειά της, ότι δεν θα πετούσε μέχρι ο εγγονός της να αποκτούσε την άδεια πιλότου, κάτι που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το όνειρό της έγινε πραγματικότητα, με τον εγγονό να κανονίζει μία ειδική πτήση για να πάρει τη γιαγιά και τους γονείς του από το Περιφερειακό Αεροδρόμιο La Crosse.

Πριν από την απογείωση, ο Alex μοιράστηκε τα συναισθήματά του με τους επιβάτες της πτήσης, λέγοντας πως ήταν μία πολύ ξεχωριστή στιγμή για όλη την οικογένεια, με την ανακοίνωση να γίνεται δεκτή με ευχές και χειροκροτήματα.

Frances Dahlke waited 88 years before taking her first-ever flight. She said there was a particular reason behind her decision to wait. So, what was it? Find this story on https://t.co/fOh0bBaBMc. pic.twitter.com/MnmNOyceOF — CBS Chicago (@cbschicago) February 12, 2026

Ο Alex έκανε το ταξίδι για τη γιαγιά του αξέχαστο, εξασφαλίζοντάς της, θέση στην Α' θέση σε μία δίωρη πτήση, που ενθουσίασε τη Frances: «Ένιωσα τόσο υπέροχα. Ένιωσα σαν μια καλομαθημένη διασημότητα».