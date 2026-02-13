Άγρια συμπλοκή μεταξύ Βρετανών επιβατών σε πτήση προς το Μάντσεστερ - Βίντεο

Σκηνές «απείρου κάλλους» σημειώθηκαν σε πτήση της Jet2 από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ το βράδυ της Πέμπτης (12/02), όταν Βρετανοί επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια, αναγκάζοντας το αεροπλάνο να εκτραπεί και να κάνει αναγκαστική προσγείωση στις Βρυξέλλες.

Σε δραματικές εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο, επιβάτες φαίνονται να ουρλιάζουν, ενώ ταξιδιώτες ανταλλάσσουν γροθιές και παλεύουν στο διάδρομο του αεροσκάφους που βρίσκεται εν πτήσει.

Το χάος εξαπλώθηκε γρήγορα, με οικογένειες και ηλικιωμένους ταξιδιώτες να εμπλέκονται στην αναταραχή.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν αίμα στα καθίσματα και δόντια σκορπισμένα στο πάτωμα.

Η πτήση αναγκάστηκε να προσγειωθεί στις Βρυξέλλες, έπειτα από αναφορές για βίαια επεισόδια που ξέσπασαν όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να αρπάξει το τηλέφωνο ενός άλλου.

Η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος κατά την προσγείωση και συνέλαβε δύο άτομα.

Οι επιβάτες ισχυρίστηκαν ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε πιει πολύ και έκανε ρατσιστικά σχόλια πριν η κατάσταση κλιμακωθεί σε σύγκρουση με το πλήρωμα της καμπίνας για το θέμα των τσιγάρων.

«Σε κάποιο σημείο τα πράγματα σοβάρεψαν και πιάστηκαν στα χέρια. Οι επιβάτες ήταν αναστατωμένοι. Ο κόσμος φοβήθηκε. Η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε χάος», δήλωσε επιβάτης. Άλλος ανέφερε ότι το πλήρωμα διαχειρίστηκε την κρίση «ήρεμα και επαγγελματικά», ενώ επαίνεσε επιβάτες που αντέδρασαν στον ρατσισμό και παρείχαν στήριξη σε όσους είχαν τρομάξει.

Η πτήση συνέχισε τελικά προς το Μάντσεστερ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και ανακοίνωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αποκλειστούν δια βίου από τις πτήσεις της εταιρείας.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης