Εκπληκτική ιατρική ανακάλυψη σε ομαδικό τάφο - Σε κρανίο η αρχαιότερη νευροχειρουργική επέμβαση

Ο ομαδικός τάφος βρέθηκε στο Κάστρο Γουάντλμπουρι και χρονολογείται από την εποχή των Βίκινγκς

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Βρετανοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα ασυνήθιστο ανθρώπινο κρανίο Βίκινγκ του 9ου αιώνα με μια οβάλ τρύπα και διαστάσεις ασυνήθιστες για την εποχή, εικάζοντας πως μπορεί να είναι η πρώτη χειρουργική επέμβαση στον κόσμο.

Τα λείψανα ενός άνδρα ηλικίας μεταξύ 17 και 24 ετών, ανακαλύφθηκαν από φοιτητές του Κέιμπριτζ στο Κάστρο Γουάντλμπουρι, σύμφωνα με το Fox News.

Υπάρχει μια οβάλ τρύπα διαμέτρου τριών εκατοστών στο κρανίο. Οι ειδικοί είναι βέβαιοι ότι επρόκειτο για τρυπανισμό, μια αρχαία διαδικασία που εφαρμοζόταν για τη θεραπεία πονοκεφάλων, επιληπτικών κρίσεων ή ενδοκρανιακής πίεσης.

trypa1.jpg

Οι επιστήμονες εντυπωσιάστηκαν επίσης από το ύψος του αγοριού - 1,80μ, ασυνήθιστο για τον Μεσαίωνα, όπου το μέσο ύψος ήταν περίπου 1,60μ.

Η Δρ. Τρις Μπιρς από το Κέιμπριτζ πιστεύει ότι ο νεαρός άνδρας είχε όγκο στην υπόφυση που προκαλούσε υπερβολική παραγωγή αυξητικής ορμόνης. Αυτό εξηγεί τα μακρά οστά του και τις χρόνιες ημικρανίες του.

Πιθανότατα προσπάθησαν να θεραπεύσουν τις ημικρανίες του αγοριού τρυπώντας το κρανίο του.

Μυστήριο αποτελεί και ο τόπος ταφής. Ο ομαδικός τάφος περιείχε ένα μείγμα από ολόκληρα και διαμελισμένα σώματα, συμπεριλαμβανομένης μιας συστάδας κρανίων και αυτού που οι ερευνητές περιέγραψαν ως «σωρό από πόδια».

Ανακαλύφθηκαν τέσσερις πλήρεις σκελετοί, μερικοί σε θέσεις που υποδηλώνουν ότι είχαν δεθεί.

skeletoi1.jpg

Οι περισσότεροι φαινόταν να είναι νεαροί άνδρες που ρίχτηκαν στον λάκκο χωρίς να τους φροντίσουν, γεγονός που οδήγησε τους αρχαιολόγους να υποψιαστούν ότι ο χώρος σηματοδοτεί τα επακόλουθα μιας αψιμαχίας, μάχης ή μαζικής εκτέλεσης.

«Όσοι θάφτηκαν θα μπορούσαν να έχουν υποστεί σωματική τιμωρία και αυτό μπορεί να συνδέεται με το Γουάντλμπερι ως ιερό ή γνωστό τόπο συνάντησης», δήλωσε ο Όσκαρ Άλντρεντ της Αρχαιολογικής Μονάδας του Κέιμπριτζ στο SWNS.

«Ίσως ορισμένα από τα αποσυναρμολογημένα μέρη του σώματος να είχαν προηγουμένως εκτεθεί ως τρόπαια και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν και ταφούν μαζί με τα εκτελεσμένα ή με άλλο τρόπο σφαγιασμένα άτομα».

