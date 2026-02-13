Μεγάλη Βρετανία: Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για οικογένειες παιδιών με καρκίνο

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναλαμβάνει να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των οικογενειών παιδιών στην Αγγλία που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο, όπως ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα.

Σήμερα, ένας στους τρεις μικρούς ασθενείς με καρκίνο αναγκάζεται να διανύει διαδρομές άνω της 1 ώρας για να φτάσει σε ένα από τα 13 εξειδικευμένα κέντρα θεραπείας.

Τα έξοδα μετακίνησης μπορούν να φτάσουν σε εκατοντάδες λίρες τον μήνα, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να επιβαρύνονται οικονομικά ή ακόμη και να χρεώνονται για να καλύψουν το κόστος.

Η νέα δέσμη μέτρων, ύψους 10 εκατ. λιρών ετησίως, αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά τις οικογένειες, καθώς προβλέπει την αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης νέων ασθενών έως την ηλικία των 24 ετών.

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεταρρύθμισης της παιδιατρικής ογκολογικής φροντίδας, που περιλαμβάνει ταχύτερες διαγνώσεις και βελτιωμένη πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές.

Ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, τόνισε ότι «το σχέδιό μας διασφαλίζει ότι καμία οικογένεια δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά όσο το παιδί της δίνει μάχη με τον καρκίνο. Ανεξάρτητα από το εισόδημά σας, αν το παιδί σας χρειάζεται θεραπεία, θα σας βοηθήσουμε να φτάσετε εκεί».