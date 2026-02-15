Έδωσε 140.000 δολάρια για Tesla: Δύο χρόνια μετά έμαθε πόσο αξίζει και δεν το χάρηκε καθόλου

Η αγορά ενός ακριβού αυτοκινήτου θεωρείται συνήθως επένδυση… έστω και συναισθηματική. Όμως ένας YouTuber που πλήρωσε 140.000 δολάρια για Tesla βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη μόλις δύο χρόνια αργότερα, όταν έμαθε την πραγματική του αξία.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας