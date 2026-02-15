Έδωσε 140.000 δολάρια για Tesla: Δύο χρόνια μετά έμαθε πόσο αξίζει και δεν το χάρηκε καθόλου
Η ιστορία ενός ιδιοκτήτη αποκαλύπτει τη μεγάλη υποτίμηση που μπορεί να έχουν ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η αγορά ενός ακριβού αυτοκινήτου θεωρείται συνήθως επένδυση… έστω και συναισθηματική. Όμως ένας YouTuber που πλήρωσε 140.000 δολάρια για Tesla βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη μόλις δύο χρόνια αργότερα, όταν έμαθε την πραγματική του αξία.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις (15/02): Πού θα δείτε ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΑΕΛ
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ