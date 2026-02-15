Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην εθνική οδό Τρίπολης – Πύργου, λόγω κατολίσθησης

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε όλο το ρεύμα της 66ης χιλιομετρικής θέσης της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Πύργου, και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω κατολίσθησης σε τμήμα του οδοστρώματος.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία εκτρέπεται από την 58η χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και διεξάγεται μέσω της εναλλακτικής διαδρομής: Καρκαλού – Δημητσάνα – Ζάτουνα – Παλούμπα – Ράφτη – Λουτρά Ηραίας – Κοκλαμάς, έως την 108η χ/θ και αντίστροφα.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τις 14 Φεβρουαρίου και θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο απαιτηθεί, με στόχο την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, την πρόληψη ατυχημάτων και την αποφυγή ταλαιπωρίας των οδηγών. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής εκτροπής, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες

