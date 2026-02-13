Υπερχείλισε ο Αλφειός στην Ηλεία: Πλημμυρικά φαινόμενα στο Πλουτοχώρι - Προβλήματα στη Γορτυνία

Μια απέραντη λίμνη έχει γίνει ο κάμπος στο Πλουτοχώρι Ηλείας από τον Αλφειό Ποταμό προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες.

Ο Αλφειός ποταμός στην Ηλεία υπερχείλισε λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων που έχουν πλήξει την περιοχή, με τις πλημμύρες να προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες.

Η στάθμη του ποταμού αυξήθηκε επικίνδυνα, ιδιαίτερα στην παραποτάμια ζώνη της Τρυπητής.

Κατά τις βραδινές ώρες αναμένεται ακόμη μεγαλύτερος όγκος νερού. Ο Πρόεδρος Τρυπητής με ανάρτησή του συνιστά στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πλημμυρίζουν σπίτια στην Κάτω Γορτυνία

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Κάτω Γορτυνία, με τον ποταμό Λάδωνα να ξεπερνά τα όρια της κοίτης τους και τα νερά να έχουν φτάσει σε χωράφια και σπίτια, καθώς και δίπλα στον κεντρικό δρόμο των χωριών Τουμπιτσίου, Δωδεκάμετρου και Δάφνης.

Η στάθμη συνεχίζει να ανεβαίνει, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι αυλές στο Δωδεκάμετρο. Καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να εισέλθει νερό και μέσα στα σπίτια.

