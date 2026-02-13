Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε 3 οικισμούς - Εκκενώθηκαν σπίτια

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυτοψίες για τη διερεύνηση των αιτίων και την αξιολόγηση του κινδύνου.  

Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε 3 οικισμούς - Εκκενώθηκαν σπίτια
Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στη Ζάκυνθο με αποτέλεσμα να προκληθεί κατολίσθηση το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, καθώς τμήμα πλαγιάς υποχώρησε και μεγάλος όγκος χωμάτων κατέληξε σε αυλή κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το συγκεκριμένο σπίτι και η γειτονική πολυκατοικία μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Από την πτώση των χωμάτων σημειώθηκαν ζημιές και καταπλακώθηκαν οικόσιτα ζώα.

Κατολίσθηση Ζάκυνθος

Το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου εντοπίστηκαν νέες κατολισθήσεις στη περιοχή της Μπόχαλης και πάνω από το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, όπου υποχώρησε το χώμα και κατέληξε στις κερκίδες του θεάτρου.

Κατολίσθηση Ζάκυνθος

Κατολίσθηση Ζάκυνθος

