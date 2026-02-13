Κακοκαιρία στην Ηλεία: Δέντρο έπεσε σε σπίτι στο Κατάκολο - Εκκενώθηκαν 10 κατοικίες

Σοβαρά προβλήματα εξακολουθεί να προκαλεί η κακοκαιρία στην Ηλεία, με αρκετές κατολισθήσεις να έχουν σημειωθεί στην περιοχή.

Εξαιτίας κατολίσθησης δέντρο έπεσε πάνω σε σπίτι και το καταπλάκωσε, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε σε επικίνδυνο σημείο πάνω από κατοικίες.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας αλλά και της Πυροσβεστικής και προσπαθούν να τροχίσουν το δέντρο. Το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερώς και δεν είναι πλέον κατοικήσιμο.

Ο βράχος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο, στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου, ενώ παραμένει ασταθής, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε η άμεση και προληπτική απομάκρυνση δέκα οικογενειών από τα σπίτια τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα.

Ανέβηκε η στάθμη του Πηνειού

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του Αλφειού ποταμού στα Καλυβάκια, όπου τα νερά έσπασαν τα αναχώματα και κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου. Ο δρόμος Καλυβάκια–Μακρίσια έχει πλημμυρίσει, καθιστώντας τη διέλευση οχημάτων αδύνατη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο αυξημένος όγκος των υδάτων οφείλεται και στο γεγονός ότι εκτός από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, υπερχείλισε και το φράγμα του Λάδωνα επιβαρύνοντας περαιτέρω τον ποταμό Αλφειό.

Την ίδια ώρα, μεγάλες εκτάσεις βρίσκονται κάτω από το νερό, με αγροτικές καλλιέργειες να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.