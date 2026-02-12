Ηλεία: Μεγάλα προβλήματα από το πέρασμα ανεμοστρόβιλου - Ζημιές σε ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τα ξημερώματα Μπόρσι και Βάρδα προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο αλλά και σε θερμοκήπια της περιοχής σε έκταση περισσότερη των 20 στρεμμάτων.

Η κινητοποίηση του μηχανισμού του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης ήταν πλήρης και άμεση καθώς από το ισχυρό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου, δέντρα έπεσαν στον οδικό άξονα Μπόρσι- Βάρδα με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του δρόμου και την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.Για την αντιμετώπιση της κατάστασης στήθηκε αμέσως συντονισμένη επιχείρηση, με τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να παρεμβαίνουν στο σημείο σε στενή συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν πριν το ξημέρωμα τον καθαρισμό του οδοστρώματος και την απομάκρυνση των πεσμένων κορμών, διασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση των πολιτών και την προστασία των περιουσιών.​Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο των εργασιών, τόνισε πως η ασφάλεια των δημοτών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής και εξήρε την ταχύτητα του κρατικού μηχανισμού, ευχαριστώντας παράλληλα τα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για την άψογη συνέργεια.​Με τη σειρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτης Βαγγελάκος, υπογράμμισε πως η υπηρεσία βρέθηκε στο πεδίο με όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης του φαινομένου. Επιπλέον, επισήμανε πως η Πολιτική Προστασία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων και κάλεσε τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους.​Αυτή την ώρα η κυκλοφορία στον άξονα Μπόρσι-Βάρδα έχει αποκατασταθεί πλήρως, ενώ τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν τις περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή για την καταγραφή και την αποκατάσταση τυχόν άλλων ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.