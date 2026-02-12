Καταστροφές από την κακοκαιρία: Κατολισθήσεις σε Πάτρα, Ήπειρο και Κέρκυρα - Καθίζηση στη Ζάκυνθο

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκαλέσει τα συνεχή βαρομετρικά χαμηλά που έχουν πλήξει τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, με τον τελευταίο «γύρο» ισχυρών βροχοπτώσεων να προκαλεί καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα, από την Πελοπόννησο έως την Κέρκυρα.

Κατολίσθηση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/02) στη μικρή περιμετρική της Πάτρας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που σημειώνεται κατολίσθηση στην οδό, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία το 2018.

Κατολίσθηση στη μικρή περιμετρική. tempo24.news

Άμεσα βρέθηκαν στο σημείο συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, τα οποία εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να απομακρύνουν τα υλικά και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με το tempo24.news.

Βράχια, χώματα και πέτρες στην εθνική οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε την Πέμπτη στην Εθνική Οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, στο ύψος της Λυγιάς.

Βράχια, χώματα και πέτρες έπεσαν από το βουνό με αποτέλεσμα να κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Κατολίσθηση στην εθνική οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας. epiruspost.gr

Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς το πρωί μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία εργάστηκαν για να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώνεται στην Εθνική τις τελευταίες ημέρες.

Κατολίσθηση στο Ζαγόρι

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η περιοχή του Ζαγορίου, καθώς οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν νέα κατολίσθηση στην επαρχιακή οδό του Ελατοχωρίου προς τη Βωβούσα.

Με τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών ο δρόμος έκλεισε και πάλι από νέα κατάπτωση που σημειώθηκε στο σημείο και ήδη εργάζονται μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας.

Κατολίσθηση στο Ζαγόρι. epiruspost.gr

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο φεύγει όλη η πλαγιά και κατεβαίνει προς τον δρόμο και εκτιμάται ότι το ίδιο πρόβλημα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Από την Περιφέρεια έχει ζητηθεί και η συνδρομή του ΙΓΜΕ για αυτοψία στην περιοχή προκειμένου να προταθούν μέτρα και λύσεις.

Προβλήματα και στην Κέρκυρα

Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στην Κέρκυρα, όπου μεγάλα βράχια αποκολλήθηκαν από λόφο και έπεσαν στον δρόμο προς τους Λάκωνες.

Κατολίσθηση στους Λάκωνες Κέρκυρας. corfutvnews.gr

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στη μία πλευρά της οδού, με την κυκλοφορία να περιορίζεται στο ένα ρεύμα μέχρι την επέμβαση των αρχών, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

Ζάκυνθος: Καθίζηση απέκλεισε σπίτι

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Ζάκυνθο.

Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε στο οδόστρωμα της οδού που συνδέει τη Μπόχαλη με το Βανάτο, με τον δρόμο να κλείνει για την κυκλοφορία, σύμφωνα με το imerazante.gr.

Καθίζηση σε οδό στη Ζάκυνθο. imerazante.gr

Στο σημείο είχε σπεύσει η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ζακύνθου για τα χώματα που είχαν πέσει πιο ψηλά στον δρόμο, ωστόσο εκεί διαπιστώθηκε και η καθίζηση που είναι εκτεταμένη, ενώ προσωρινά έχει αποκλειστεί και κάτοικος της περιοχής από τα χώματα που έχουν πέσει αλλά και την καθίζηση που έχει συμβεί.

Διαβάστε επίσης