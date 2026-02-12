Καιρός: Τσικνοπέμπτη με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και… ομπρέλες πάνω από τη σούβλα

Οι τολμηροί δεν πτοούνται με τίποτα και όσοι έχουν αρχίσει από νωρίς το ψήσιμο σήμερα, Τσικνοπέμπτη, ανήκουν σίγουρα σ’ αυτήν την κατηγορία. Παρά τις αρχικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, οι λάτρεις της σούβλας δεν χάνουν τον ενθουσιασμό τους.

Ωστόσο, από αργά το απόγευμα προς το βράδυ, νέο βαρομετρικό χαμηλό θα δώσει εκ νέου βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως νοτιοδυτικοί, εντάσεως 6 – 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια έως 16℃, στην υπόλοιπη χώρα 17℃ – 18℃ και τοπικά στα νότια 19℃ – 20℃, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Χριστίνα Σούζη.

Στην Αττική, αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές, βελτίωση του καιρού το μεσημέρι και νέα βροχόπτωση αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 11℃ και 18℃.

Παρασκευή: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Βαθμιαία, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και θα εξασθενήσουν.

Σάββατο: Από το απόγευμα, αναμένονται και πάλι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, επεκτεινόμενες βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν 7 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα δυτικά.

