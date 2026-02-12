Τσικνοπέμπτη: Τι συμβολίζει η σημερινή ημέρα - Τα ιδιαίτερα έθιμα σε περιοχές της Ελλάδας

Τσικνοπέμπτη: Τι συμβολίζει η σημερινή ημέρα - Τα ιδιαίτερα έθιμα σε περιοχές της Ελλάδας

Τσικνοπέμπτη: Τι συμβολίζει η σημερινή ημέρα - Τα ιδιαίτερα έθιμα σε περιοχές της Ελλάδας
Eurokinissi
Η Τσικνοπέμπτη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης και συνδέεται άμεσα με το φαγητό, τη χαρά και τη συντροφικότητα. Γιορτάζεται την Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου.

Την ημέρα αυτή, σύμφωνα με το έθιμο, καταναλώνεται κυρίως κόκκινο κρέας, καθώς ακολουθεί η περίοδος της νηστείας πριν από το Πάσχα.

Eurokinissi

Eurokinissi

Τι συμβολίζει η Τσικνοπέμπτη;

Η επιλογή της Πέμπτης δεν είναι τυχαία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι καθιερωμένες ημέρες νηστείας. Έτσι, η Πέμπτη λειτουργεί ως ενδιάμεση ημέρα ελευθερίας και γιορτής, δίνοντας την ευκαιρία για φαγητό και διασκέδαση.

Η λέξη «Τσικνοπέμπτη» προέρχεται από τη λέξη «τσίκνα», δηλαδή τη μυρωδιά του ψημένου κρέατος, και τη λέξη Πέμπτη. Γιορτάζεται πάντα έντεκα ημέρες πριν από την Καθαρά Δευτέρα και θεωρείται βασικός σταθμός της αποκριάτικης περιόδου.

Unsplash

Unsplash

Κεντρικό στοιχείο της ημέρας είναι το κόκκινο χρώμα, είτε στο κρέας είτε στο κρασί. Το κόκκινο συμβολίζει τη χαρά, τη ζωή και την αφθονία. Παράλληλα, η Τσικνοπέμπτη προετοιμάζει συμβολικά τους πιστούς για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και προοικονομεί το Πάσχα και την Ανάσταση.

Η προέλευση του εθίμου χάνεται στα βάθη του χρόνου. Πολλοί μελετητές το συνδέουν με τις βακχικές γιορτές της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης. Το φαγοπότι και η υπερβολή θεωρούνταν τελετουργίες που στόχο είχαν την ευφορία της γης και την έλευση της άνοιξης.

Eurokinissi

Eurokinissi

Τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης σε όλη την Ελλάδα

Η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με έθιμα που διατηρούνται εδώ και αιώνες.

Κέρκυρα

Τα Κορφιάτικα Πετεγολέτσια: Στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, το βράδυ της Τσικνοπέμπτης, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στην περιοχή «Κουκουνάρα» για να συμμετάσχουν στα Πετεγολέτσια – ένα είδος δημόσιου κουτσομπολιού που διαδραματίζεται σε πλατείες και δρόμους.

Πάτρα

Η Γιαννούλα η Κουλουρού: Στην Πάτρα, η Γιαννούλα η Κουλουρού, μια θρυλική φιγούρα της πόλης, πρωταγωνιστεί σε ένα χιουμοριστικό έθιμο. Η ίδια πιστεύει λανθασμένα ότι ο Ναύαρχος Ουίλσον είναι ερωτευμένος μαζί της και ότι θα έρθει να την παντρευτεί. Ντύνεται νύφη και με τη συνοδεία των Πατρινών κατευθύνεται στο λιμάνι, προκαλώντας γέλιο και κέφι.

Σέρρες

Οι φωτιές της Τσικνοπέμπτης: Στις Σέρρες, οι κάτοικοι ανάβουν μεγάλες φωτιές στις αλάνες και ψήνουν το κρέας πριν πηδήξουν πάνω από τις φλόγες, ενώ κάποιος με χιούμορ αναλαμβάνει να κάνει τα «προξενιά» μεταξύ των παρευρισκομένων.

Κομοτηνή

Τα δώρα των αρραβωνιασμένων: Στην Κομοτηνή, οι οικογένειες καψαλίζουν την κότα που θα φαγωθεί την Κυριακή της Απόκρεω. Παράλληλα, τα αρραβωνιασμένα ζευγάρια ανταλλάσσουν δώρα: ο αρραβωνιαστικός στέλνει στην αρραβωνιαστικιά του μια κότα (κούρκο), ενώ εκείνη τού προσφέρει μπακλαβά και μια γεμιστή κότα. Το έθιμο αυτό επιβεβαιώνει τη λαϊκή ρήση «ο έρωτας περνάει από το στομάχι».

Ηράκλειο Κρήτης

Οι μεταμφιεσμένοι στους δρόμους: Στο Ηράκλειο, μικροί και μεγάλοι φορούν αποκριάτικες στολές, βγαίνουν στους δρόμους, τραγουδούν και χορεύουν, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι.

Διαβάστε επίσης

