Τσικνοπέμπτη: Δεν είναι μόνο ελληνική - Πώς γιορτάζεται σε άλλες χώρες

Έρχεται η ώρα και για τον φετινό εορτασμό της Τσικνοπέμπτης και οι ψησταριές θα πάρουν φωτιά... κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Πάντως η «Τσικνοπέμπτη» δεν είναι μονάχα ελληνική συνήθεια. Σε περιοχές της νότιας Γερμανίας και της Ελβετίας, για παράδειγμα, γιορτάζεται η Schmutziger Donnerstag («βρώμικη» Πέμπτη).

Είναι η Πέμπτη πριν από την Τετάρτη της Τέφρας, που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής για τους Καθολικούς. Αυτή η Πέμπτη ήταν επίσης η τελευταία μέρα σφαγής πριν από το Πάσχα και πρόσφερε άλλη μια ευκαιρία για εκτενές γλέντι πριν από την εντολή της εκκλησίας για αποχή από το κρέας. Στο παρελθόν, τα προϊόντα κρέατος μπορούσαν να διατηρηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό στις 40 ημέρες νηστείας. Η απαγόρευση του κρέατος περιελάμβανε επίσης όλα τα ζωικά προϊόντα όπως αυγά, γάλα και λαρδί.

Ο όρος «Schmotz», λοιπόν, αναφέρεται στο λίπος. Το λίπος σφαγής από χοίρους και χήνες ήταν άφθονο την Πέμπτη εκείνη και δεδομένου ότι αυτή τη μέρα ήταν επίσης η συνηθισμένη μέρα ψησίματος, λουκουμάδες και τηγανίτες σε λίπος ήταν εξίσου δημοφιλή εδέσματα στον Μεσαίωνα και είναι δημοφιλή ακόμη σήμερα.

Με τον ίδιο τρόπο ή με παραλλαγές η Τσικνοπέμπτη τιμάται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι Γάλλοι γιορτάζουν την Mardi Gras (Λιπαρή Τρίτη). Ημέρα κατά την οποία παραδοσιακά τρώνε κρέπες συνοδεία λιπαρών.

Στην Ισπανία η αντίστοιχη ημέρα είναι η Jueves Lardero, ενώ ανάλογες παραδόσεις παρατηρούνται και σε άλλες χώρες με χριστιανικούς πληθυσμούς, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία.

