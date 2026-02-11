Τσικνοπέμπτη: Ψησταριά στο μπαλκόνι; - Τι λέει ο νόμος και τι κυρώσεις μπορεί να δεχθεί ο ψήστης

Η επιλογή για ψήσιμο στο σπίτι είναι για πολλούς μία κλασσική πρακτική για την Τσικνοπέμπτη

Τσικνοπέμπτη: Ψησταριά στο μπαλκόνι; - Τι λέει ο νόμος και τι κυρώσεις μπορεί να δεχθεί ο ψήστης
Η Τσικνοπέμπτη είναι ίσως η δεύτερη σημαντικότερη ημέρα που περιστρέφεται γύρω από το κρέας στο ελληνικό ημερολόγιο, μετά το Πάσχα. Όμως για πολλούς η έξοδος σε ταβέρνα ή η αγορά έτοιμου φαγητού δεν είναι μία επιθυμητή ή δυνατή επιλογή, και προτιμούν να στήσουν ένα δικό τους «γλέντι» με ψήσιμο, μουσική και παρέα σε σπίτι και, ειδικά, σε κάποιο μπαλκόνι.

Όμως το ψήσιμο σε μπαλκόνι, και πόσο μάλλον πολυκατοικίας, φέρνει τα δικά του προβλήματα, καθώς οι γείτονες του πάνω ορόφου δεν θα είναι και ιδιαίτερα χαρούμενοι με την κάπνα που θα έρχεται στο διαμέρισμά τους.

Και εδώ έρχεται το ερώτημα: Επιτρέπεται νομικά να ψήσεις στο μπαλκόνι; Ή οι ψήστες ρισκάρουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο ή καταγγελία;

Η απάντηση σε αυτό το τόσο σημαντικό ερώτημα της «ιερότερης» ημέρας για τους κρεατοφάγους δεν είναι τόσο απλή ή απολύτη.

Τι λέει ο νόμος;

Στη νομοθεσία δεν υπάρχει ειδική διάταξη που να απαγορεύει ρητά το ψήσιμο σε μπαλκόνια ή ταράτσες κατοικιών. Δεν θα βρεις άρθρο που να λέει «απαγορεύεται η ψησταριά στον εξώστη». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο επίδοξος ψήστης είναι νομικά άτρωτος.

Ένας πρώτος περιορισμός είναι ο κανονισμός της εκάστοτε πολυκατοικίας:

Αν η πολυκατοικία αναφέρει στον κανονισμό της ότι οι ανοιχτές φλόγες, κάρβουνα ή ψησταριές σε μπαλκόνια και κοινόχρηστους χώρους απαγορεύονται, τότε είναι ξεκάθαρο. Ο κανονισμός δεσμεύει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Με απλά λόγια: αν γράφει «όχι», είναι όχι.

Πυρασφάλεια

Η χρήση της ψησταριάς δεν είναι ακίνδυνη πρακτική. Αν από τη χρήση της προκληθεί πυρκαγιά ή κίνδυνος για γειτονικά διαμερίσματα, οι ευθύνες είναι προσωπικές και βαριές. Επέμβαση της Πυροσβεστικής σημαίνει διοικητικά πρόστιμα και – σε περίπτωση ζημιών – αστική ή και ποινική ευθύνη.

Ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες συνθήκες είναι η ψησταριά με κάρβουνο σε στενό μπαλκόνι πολυκατοικίας. Οι σπίθες, ο έντονος καπνός και τα υφάσματα από τις τέντες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος συνδυασμός για την πρόκληση φωτιάς.

Καπνός

Ένας άλλος τομέας που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα για τον ψήστη είναι ο καπνός, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί όχληση, και σε περίπτωση καταγγελίας, η Αστυνομία μπορεί να επέμβει.

Σε ακραίες περιπτώσεις, η υπόθεση μπορεί να πάρει και τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ο τύπος ψησταριάς

Δεν είναι όλες οι ψησταριές ίδιες βέβαια. Μία πιο σύγχρονη επιλογή θα κάνει το ψήσιμο στο μπαλκόνι σαφώς λιγότερο ενοχλητικό για τους γείτονες.

Μία ηλεκτρική ψησταριά είναι συνήθως η πιο ασφαλής επιλογή, καθώς εκλύεται μόνο μικρή ποσότητα καπνού, ενώ μία με υγραέριο είναι πιο ελεγχόμενη από το κάρβουνο, όμως απαιτεί και σωστή εγκατάσταση και αερισμό.

Η πιο επισφαλής επιλογή είναι το κάρβουνο/ανοιχτή φλόγα. Ο έντονος καπνός, οι φλόγες και οι σπίθες αποτελούν τη μεγαλύτερη εστία κινδύνου για πυρκαγιά, αλλά και εντάσεως με τους γείτονες.

Το συμπέρασμα για τον ψήστη του μπαλκονιού

Το ψήσιμο στο μπαλκόνι δεν απαγορεύεται. Όμως ο ψήστης δεν είναι πλήρως καλυμμένος. Η νομοθεσία δεν το απαγορεύει ρητά, αλλά αν προκληθεί κίνδυνος ή όχληση, τότε ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές συνέπειες.

