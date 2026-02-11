Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για σφοδρή κακοκαιρία – Οι δύσκολες 48 ώρες

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/02) έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για σήμερα, προειδοποιώντας για δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές που θα πλήξουν τη χώρα, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Η πρώτη διαταραχή αναμένεται από απόψε (11/02) έως το πρωί της Πέμπτης, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο, οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν κυρίως την Τσικνοπέμπτη.

Η δεύτερη διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Τοπικές καταιγίδες προβλέπονται και στη Θράκη.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ενδεχομένως ανεμοστρόβιλους στις παράκτιες περιοχές, όπως σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

1. Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης), προβλέπονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη.

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν:

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και το πρωί της Παρασκευή) προβλέπονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.

