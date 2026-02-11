Διαδοχικά συστήματα θα κάνουν «μούσκεμα» τον καιρό της Τσικνοπέμπτης – Τι δείχνουν οι προγνώσεις

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Διαδοχικά συστήματα θα κάνουν «μούσκεμα» τον καιρό της Τσικνοπέμπτης – Τι δείχνουν οι προγνώσεις
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Από το απόγευμα και από τα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς στα δυτικά να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα 5 με 7 μποφόρ οι οποίοι τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νοτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 19 βαθμούς.

«Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης

Η Τσικνοπέμπτη φέρνει έντονη αστάθεια στον καιρό σε όλη τη χώρα, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τις καιρικές συνθήκες, δυσχεραίνοντας τα παραδοσιακά ψήσιματα και τις εξωτερικές εκδηλώσεις.

Στην Αττική, οι πρωινές ώρες θα χαρακτηρίζονται από νεφώσεις και τοπικές βροχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται προσωρινή βελτίωση του καιρού κατά το μεσημέρι, που θα επιτρέψει το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους. Η αστάθεια θα επιστρέψει από το απόγευμα με νέα κύματα βροχών και καταιγίδων, επιδεινώνοντας τις συνθήκες.

Στη Δυτική Ελλάδα, μετά το πρωί της Τσικνοπέμπτης, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα ενταθούν, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται βελτίωση με ηλιοφάνεια μέχρι το απόγευμα και το βράδυ, προσφέροντας κάποια ανάπαυλα από τα φαινόμενα.

Προσοχή στα διαδοχικά συστήματα

Μία ανάρτηση έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς για τον καιρό της Τσικνοπέμπτης που συνόδευσε με ένα βίντεο.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος στην ανάρτησή του ο καιρός την ημέρα της Τσικνοπέμπτης αναμένεται να είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι την Τσικνοπέμπτη θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά.

Ο μετεωρολόγος τονίζει ωστόσο στην ανάρτησή του ότι «όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Δείτε το βίντεο του μετεωρολόγου με τα διαδοχικά συστήματα που θα επηρεάσουν τη χώρα τα επόμενα 24ωρα:

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Μπορεί να είναι άστατος ο καιρός την #Τσικνοπέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας , όμως θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά . Έτσι όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και στα δυτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες μετά το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και δυτικής Στερεάς.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 οι οποίοι από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 με 7 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν και στα νοτιότερα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τη νύχτα στα ορεινά.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 οι οποίοι από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες από αργά το βράδυ θα ενταθούν και στα δυτικά τμήματα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και γρήγορα νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 οι οποίοι από το βράδυ θα ενισχυθούν στα 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές κυρίως από το απόγευμα οι οποίες από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026 (ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ)

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις βραδινές στα δυτικά και την Κρήτη, πιθανώς να είναι ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη.
Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-02-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Από το βράδυ στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο τη νύχτα έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

