Καιρός: Βροχές και καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή – Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης, με βροχές κατά διαστήματα και στο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό που εντοπίζεται στο Νότιο Ιόνιο και κινείται ανατολικά αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το επόμενο 24ωρο, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, τη Βόρεια Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος σε ανάρτησή του.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ωστόσο στο Ανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Την Τετάρτη (11/2) ο καιρός στη δυτική και τη νότια χώρα θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές που από τις βραδινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένονται παροδικές νεφώσεις και λίγες ασθενείς, πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς – νοτιοδυτικούς, εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (12-13/2) νέα διαταραχή που θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά αναμένεται να προκαλέσει νέο κύμα βροχών και καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, καθώς και σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Σε νέο κύμα κακοκαιρίας εισήλθε από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου η χώρα, το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί για ολόκληρη την εβδομάδα.

Οι περισσότερες βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Οι συγκεκριμένες περιοχές κινδυνεύουν μάλιστα καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Από το κύμα της κακοκαιρίας η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί λιγότερο με τις περισσότερες βροχές να αναμένεται να σημειωθούν από το βράδυ της Τσικνοπέμπτης και το Σάββατο το μεσημέρι.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το μεσημέρι βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια-παράκτια ως το μεσημέρι 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χίονια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές οι οποίες πιθανώς έως το μεσημέρι να είναι κατά τόπους ισχυρές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα έως το πρωί στα θαλάσσια-παράκτια 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι και στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στις Κυκλάδες βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους το πρωί στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτίωση του καιρού.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως το μεσημέρι στα βορειότερα τμήματα έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα νωρίς το πωρί στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νοτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026 (ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ)

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-02-2026

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.