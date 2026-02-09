Καιρός - Καλλιάνος: «Απαραίτητη η ομπρέλα αυτήν την εβδομάδα» - Τι είναι τα «εργοστάσια καταιγίδων»

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την χώρα αυτή την εβδομάδα, με βροχές, τοπικές καταιγίδες αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις που θα σημειώνονται έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Χαρακτηριστική είναι η προτροπή του γνωστού μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου που σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει πως θα είναι «απαραίτητη η ομπρέλα αυτή την εβδομάδα», εξηγώντας επίσης ότι «τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με τη συνεχή διέλευση -από τα δυτικά προς τα ανατολικά- βαρομετρικών χαμηλών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ευνοούν επεισόδια βροχών, καταιγίδων και κατά περιόδους ενισχυμένων ανέμων. Πρόκειται όμως για μια τυπική ατμοσφαιρική κυκλοφορία για την εποχή».

Αναφορικά με την Αττική, ο Γιάννης Καλλιάνος τονίζει πως βροχές αυτή την εβδομάδα αναμένεται να σημειωθούν το βράδυ της Δευτέρας το μεσημέρι της Τρίτης, το βράδυ της Τετάρτης αλλά και το απόγευμα της Τετάρτης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Διαβάστε επίσης