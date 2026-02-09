Καιρός: «Εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές» - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Σε νέο κύμα κακοκαιρίας εισήλθε από σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου η χώρα, το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί για ολόκληρη την εβδομάδα.

Οι περισσότερες βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Οι συγκεκριμένες περιοχές κινδυνεύουν μάλιστα καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Από το κύμα της κακοκαιρίας η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί λιγότερο με τις περισσότερες βροχές να αναμένεται να σημειωθούν από το βράδυ της Τσικνοπέμπτης και το Σάββατο το μεσημέρι.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Διαβάστε επίσης