Καιρός: Με βροχές και σκόνη η Δευτέρα – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Τσικνομπέμπτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις, με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένη και με αρκετές βροχές η εβδομάδα

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο, με πολλές συννεφιές και κατά διαστήματα «ανοίγματα» με ηλιοφάνεια.

Τη Δευτέρα, συννεφιά θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα, με ορισμένα τοπικά «ανοίγματα». Ασθενείς έως και μέτριας έντασης βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στην Ήπειρο και σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Αργά το βράδυ, οι βροχές θα φτάσουν στην Αττική, στον Έβρο, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς.

Τα ξημερώματα της Τρίτης απαιτείται προσοχή στη δυτική Μαγνησία και στις Σποράδες, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις. Μέτριες έως ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν στο κεντρικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Την Τετάρτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά, ωστόσο το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα σημειωθούν βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, την Τσικνοπέμπτη, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο, με πολλές βροχές τόσο στα δυτικά όσο και στα ανατολικά. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πως και η Παρασκευή θα κυλήσει με άστατο καιρό στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια - παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5, βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα βορειότερα τμήματα στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία βροχές και στα θαλάσσια - παράκτια καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι τοπικά πιο έντονες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση στα ανατολικά τμήματα του νομού στα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 10-02-2026

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ανατολικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στα πελάγη θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ και περαιτέρω τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026 (ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.