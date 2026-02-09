Καιρός: Με βροχές και σκόνη η Δευτέρα – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Τσικνομπέμπτη

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Με βροχές και σκόνη η Δευτέρα – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Τσικνομπέμπτη
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
7'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις, με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένη και με αρκετές βροχές η εβδομάδα

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο, με πολλές συννεφιές και κατά διαστήματα «ανοίγματα» με ηλιοφάνεια.

Τη Δευτέρα, συννεφιά θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα, με ορισμένα τοπικά «ανοίγματα». Ασθενείς έως και μέτριας έντασης βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στην Ήπειρο και σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Αργά το βράδυ, οι βροχές θα φτάσουν στην Αττική, στον Έβρο, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς.

Τα ξημερώματα της Τρίτης απαιτείται προσοχή στη δυτική Μαγνησία και στις Σποράδες, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις. Μέτριες έως ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν στο κεντρικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Την Τετάρτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά, ωστόσο το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα σημειωθούν βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, την Τσικνοπέμπτη, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο, με πολλές βροχές τόσο στα δυτικά όσο και στα ανατολικά. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πως και η Παρασκευή θα κυλήσει με άστατο καιρό στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια - παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5, βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.
Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα βορειότερα τμήματα στα 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται από το απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία βροχές και στα θαλάσσια - παράκτια καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι τοπικά πιο έντονες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση στα ανατολικά τμήματα του νομού στα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 10-02-2026

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ανατολικά.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στα πελάγη θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ και περαιτέρω τη νύχτα.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026 (ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.
Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι τα «παιχνίδια αγάπης»: Η μυστηριώδης «εφαρμογή» που αναθέτει σε παιδιά ύποπτες «αποστολές»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από απόπειρα κλοπής βαν στα Σπάτα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η παρουσίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ: Τα πρώτα ονόματα και οι «στόχοι»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για την προώθηση προϊόντων από Influencers - Οι νέες μέθοδοι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και σκόνη η Δευτέρα – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Τσικνοπέμπτη

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Super Bowl: Οργισμένη αντίδραση Τραμπ για το σόου του Bad Bunny – «Είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτηρίου στον Λίβανο – Τους εννέα έφτασαν οι νεκροί

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

04:00ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Μέχρι πότε θα ισχύουν – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Τουλάχιστον 30 νεκροί και 19 τραυματίες σε τρεις επιθέσεις κατά Κέντρων Υγείας

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένη και με αρκετές βροχές η εβδομάδα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Μεξικό στέλνει 814 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ιαπωνία: Μεγάλη ικανοποίηση από Τραμπ για την επικράτηση της Σανάε Τακαΐτσι

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές βροχοπτώσεις στην Κολομβία: Tουλάχιστον 13 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα

01:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας – Το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Super Bowl: Οργισμένη αντίδραση Τραμπ για το σόου του Bad Bunny – «Είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και σκόνη η Δευτέρα – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Τσικνοπέμπτη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για την προώθηση προϊόντων από Influencers - Οι νέες μέθοδοι

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με σκιέρ στο Καϊμάκτσαλαν: Εντοπίστηκε και μεταφέρεται στο νοσοκομείο - Τι είπε στο Newsbomb o Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ