Καιρός: Ασταθές σκηνικό με επαναλαμβανόμενες βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Συνεχίζεται το μοτίβο του βροχερού καιρού, καθώς αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας από τα δυτικά θα επηρεάσουν τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας εβδομάδας, με το πρώτο να κάνει ήδη την εμφάνισή του από σήμερα, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη.

Γενικότερα, μέσα στην εβδομάδα θα σημειώνονται κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες, με έμφαση αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, περιοχές που εξακολουθούν να χρειάζονται προσοχή, καθώς από τον Ιανουάριο έχουν δεχθεί ήδη σημαντικά ύψη βροχόπτωσης.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές αυξομειώσεις. Την Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να επανέρχονται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα — στην Αττική γύρω στους 14–15°C. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εκ νέου άνοδος, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, φτάνοντας τα 7–8 μποφόρ και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, καθώς και κατά διαστήματα στην ανατολική και βόρεια Θεσσαλία, την Πιερία και τη Χαλκιδική. Από αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα της Τρίτης, ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα νησιά του Αιγαίου, κυρίως στις Σποράδες και στις ανατολικές Κυκλάδες.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και... Τσικνοπέμπτη

Η αστάθεια θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, ενώ από το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η χώρα θα επηρεάζεται από διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται τα πιο αξιόλογα και ισχυρά φαινόμενα, με την κακοκαιρία να διατηρείται τουλάχιστον έως και το Σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εκδηλώνονται κατά τόπους μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές τις πολύ πρωινές ώρες, στη Δυτική Ελλάδα και στο Αιγαίο.

Προς τα ξημερώματα, ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Στις περισσότερες περιοχές, κατά τις μεσημβρινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάζει προσωρινά βελτιωμένη εικόνα.

Ωστόσο, από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εντείνονται στη δυτική Ελλάδα, και προς το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά το σύνολο της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου.

