Καιρός: Ασταθές σκηνικό με επαναλαμβανόμενες βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Τσικνοπέμπτη με... ομπρέλες θα κάνουμε φέτος όπως δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ασταθές σκηνικό με επαναλαμβανόμενες βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζεται το μοτίβο του βροχερού καιρού, καθώς αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας από τα δυτικά θα επηρεάσουν τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας εβδομάδας, με το πρώτο να κάνει ήδη την εμφάνισή του από σήμερα, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη.

Γενικότερα, μέσα στην εβδομάδα θα σημειώνονται κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες, με έμφαση αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, περιοχές που εξακολουθούν να χρειάζονται προσοχή, καθώς από τον Ιανουάριο έχουν δεχθεί ήδη σημαντικά ύψη βροχόπτωσης.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές αυξομειώσεις. Την Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να επανέρχονται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα — στην Αττική γύρω στους 14–15°C. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εκ νέου άνοδος, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, φτάνοντας τα 7–8 μποφόρ και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, καθώς και κατά διαστήματα στην ανατολική και βόρεια Θεσσαλία, την Πιερία και τη Χαλκιδική. Από αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα της Τρίτης, ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα νησιά του Αιγαίου, κυρίως στις Σποράδες και στις ανατολικές Κυκλάδες.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και... Τσικνοπέμπτη

Η αστάθεια θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, ενώ από το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η χώρα θα επηρεάζεται από διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται τα πιο αξιόλογα και ισχυρά φαινόμενα, με την κακοκαιρία να διατηρείται τουλάχιστον έως και το Σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εκδηλώνονται κατά τόπους μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές τις πολύ πρωινές ώρες, στη Δυτική Ελλάδα και στο Αιγαίο.
Προς τα ξημερώματα, ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Στις περισσότερες περιοχές, κατά τις μεσημβρινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάζει προσωρινά βελτιωμένη εικόνα.

Ωστόσο, από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εντείνονται στη δυτική Ελλάδα, και προς το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά το σύνολο της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07TRAVEL

Ταξίδι στη Δοϊράνη: Η λίμνη των συνόρων που «ψιθυρίζει» ιστορίες

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Μάχη σώμα με σώμα καραμπινιέρι και ληστών χρηματαποστολής

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Δεύτερη παραίτηση στην βρετανική κυβέρνηση μέσα σε 24 ώρες - Υπό πίεση ο Στάρμερ

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταθέτει σήμερα σε επιτροπή του Κογκρέσου η πιο στενή συνεργάτης του – Θα επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ισχυρή χαλαζόπτωση στη Λήμνο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Ρωμανού μέσα σε λίγα λεπτά

13:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κυκλοφόρησαν και εξαφανίστηκαν τα πρώτα εισιτήρια του Final 4 στο Telekom Center Athens

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Red Bull Basement 2026: Από την Ελλάδα στη Silicon Valley - H επόμενη μεγάλη ιδέα ξεκινά εδώ

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Βάργκα θύμισε… Μπλάνκο, Γκρούγιτς ο 19ος διαφορετικός σκόρερ

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Άνδρες έπιασαν τεράστιο ψάρι βάρους 110 κιλών, καταρρίπτοντας τοπικό ρεκόρ - Δείτε βίντεο

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αιχμές Λαβρόφ κατά των ΗΠΑ: Έχουν στόχο την παγκόσμια οικονομική κυριαρχία και τον έλεγχο των ενεργειακών οδών

13:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για επεισόδια στο ΑΠΘ: Να αποδοθούν ευθύνες όπου πρέπει - Θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Last call για Εγγραφές στα Νέα Τμήματα Φεβρουαρίου των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινέζος, καρούμπαλο, πορτοκαλί: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα και οι κωδικές ονομασίες

13:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια άλλη Θήβα - Καλοκαιρινή περιοδεία 2026 - Η προπώληση ξεκίνησε

13:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο: Οι ειδικοί προειδοποιούν - Πρέπει να επιστρέψουν άμεσα τα κουμπιά αντί των οθονών αφής

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Θα έδιναν ναρκωτικά σε μαθητές κατά την διάρκεια πενθήμερης εκδρομής

13:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Μυστακίδης-Μάρθα Φριντζήλα:Κυκλοφόρησαν τη «Μαύρη Πέτρα» - Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγγελική παρέμβαση για επεισόδια στο ΑΠΘ

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το Ομάν επισκέπτεται την Τρίτη ο εξ απορρήτων σύμβουλος του Αλί Χαμενεΐ

12:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταθές σκηνικό με επαναλαμβανόμενες βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Θα έδιναν ναρκωτικά σε μαθητές κατά την διάρκεια πενθήμερης εκδρομής

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Αιγύπτιος σωματοφύλακας τράβηξε τα βλέμματα με την ασυνήθιστα ογκώδη σωματική του διάπλαση

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών από RSV στο Παίδων

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Πανούσης, Γωγώ Μπρέμπου και μεταγραφές από ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιχειρηματίας από την Σιγκαπούρη άνοιξε κρασί 127 ετών και οι τυχεροί sommeliers που το δοκίμασαν αποκάλυψαν τι γεύση είχε

11:42LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι νέες σούπερ σέξι φωτογραφίες της στο Instagram

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ