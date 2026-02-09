Αρναούτογλου: Συννεφιασμένη και με αρκετές βροχές η εβδομάδα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Η τάση του καιρού έως τα τέλη της εβδομάδας, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο, με πολλές συννεφιές και κατά διαστήματα «ανοίγματα» με ηλιοφάνεια.

Τη Δευτέρα, συννεφιά θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα, με ορισμένα τοπικά «ανοίγματα». Ασθενείς έως και μέτριας έντασης βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στην Ήπειρο και σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Αργά το βράδυ, οι βροχές θα φτάσουν στην Αττική, στον Έβρο, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς.

Τα ξημερώματα της Τρίτης απαιτείται προσοχή στη δυτική Μαγνησία και στις Σποράδες, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις. Μέτριες έως ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν στο κεντρικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Την Τετάρτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά, ωστόσο το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα σημειωθούν βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, την Τσικνοπέμπτη, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο, με πολλές βροχές τόσο στα δυτικά όσο και στα ανατολικά. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πως και η Παρασκευή θα κυλήσει με άστατο καιρό στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

