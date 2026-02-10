Καιρός την Τσικνοπέμπτη: Τσατραφύλλιας: «Άστατος όλη μέρα» - Κολυδάς: «Προσοχή στα συστήματα»

Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία θα διαρκέσει από το βράδυ της Τετάρτης (11.2.26) μέχρι την Κυριακή (15.2.26).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, οι περιοχές που θα χτυπηθούν είναι η δυτική Ελλάδα, η νότια Κρήτη, η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Αττική το βράδυ της Τετάρτης και το βράδυ της Τσικνοπέμπτης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Τρία βαρομετρικά χαμηλά μέχρι την Κυριακή…

Καλό μεσημέρι!

Τρείς ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας απασχολήσουν μέχρι την Κυριακή:

Τετάρτη βράδυ – Πέμπτη μεσημέρι. Πέμπτη μεσημέρι – Παρασκευή. Σάββατο μεσημέρι – Κυριακή.

Και οι τρείς διαταραχές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά: βροχές – καταιγίδες, χαλαζοπτωσεις, κεραυνική δραστηριότητα

θυελλώδεις νοτιάδες.

Η τρίτη διαταραχή δείχνει πιο εξασθενημένη.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα,τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τετάρτη βράδυ και Τσικνοπέμπτη βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα στην Αττικη.

Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος αλλά αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα. Αύριο θα σας πω περισσότερα».

Κολυδάς: «Διπρόσωπος» ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Ανάρτηση έκανε και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς για τον καιρό της Τσικνοπέμπτης που συνόδευσε με ένα βίντεο.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος στην ανάρτησή του ο καιρός την ημέρα της Τσικνοπέμπτης αναμένεται να είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι την Τσικνοπέμπτη θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά.

Ο μετεωρολόγος τονίζει ωστόσο στην ανάρτησή του ότι «όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Μπορεί να είναι άστατος ο καιρός την Τσικνοπέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας , όμως θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά. Έτσι όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

