Ο Ιανουάριος του 2026 ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν κατά μόλις 0,28° Κελσίου πιο ψυχρός από τον πιο θερμό στην ιστορία, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2025

Δημήτρης Δρίζος

ΚΑΙΡΟΣ
Η χρονιά άρχισε με τον Ιανουάριο του 2026 να συγκαταλέγεται στους πέντε πιο θερμούς που έχουν καταγραφτεί ποτέ, αναφέρει σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, παρά το κύμα ψύχους που έζησε το βόρειο ημισφαίριο, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γνωστού αμφισβητία της πραγματικότητας της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

«Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο πέμπτος πιο θερμός Ιανουάριος στα χρονικά σε παγκόσμια κλίμακα, με τη μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια να φτάνει τους 12,95° Κελσίου, δηλαδή να είναι κατά 0,51° Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο του Ιανουαρίου για την περίοδο 1991-2020», ανέφερε η υπηρεσία κλιματικής αλλαγής (C3S) του Κοπέρνικου στο μηνιαίο δελτίο που δημοσιοποιεί.

Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν κατά μόλις 0,28° Κελσίου πιο ψυχρός από τον πιο θερμό στην ιστορία, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2025, και κατά 1,47° Κελσίου πιο θερμός από τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900, όπως ορίζεται η προβιομηχανική εποχή.

«Ο Ιανουάριος του 2026 μας θύμισε με σκληρό τρόπο ότι το κλιματικό σύστημα μπορεί ενίοτε να προκαλεί ταυτόχρονα πολύ ψυχρό καιρό σε μια περιοχή και ακραία ζέστη σε κάποια άλλη», συνόψισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την κλιματική αλλαγή.

Το νότιο ημισφαίριο κατέγραψε ρεκόρ ζέστης τον Ιανουάριο, που συνέβαλε να ξεσπάσουν φονικές πυρκαγιές, αναφέρει το παρατηρητήριο, παραπέμποντας σε αυτές που σάρωσαν την Αυστραλία, τη Χιλή και την Παταγονία.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τον μέσο όρο καταγράφτηκαν στην Αρκτική, στη Γροιλανδία, στη νότια Αμερική, στη βόρεια Αφρική, καθώς και στην Ανταρκτική, αναφέρει το C3S.

Παράλληλα τα κύματα σφοδρού ψύχους πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο βόρειο ημισφαίριο, ιδίως στη βόρεια Αμερική, στη Σιβηρία, καθώς και στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα ο Ιανουάριος να είναι ο πιο ψυχρός στην ευρωπαϊκή ήπειρο από το 2010, με τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης -2,34° Κελσίου κατώτερη από τον μέσο όρο.

Τα φονικά κύματα ψύχους προκάλεσαν βιτριολικό σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζει «απάτη» την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. «Θα μπορούσαν οι περιβαλλοντικοί στασιαστές να μου εξηγήσουν παρακαλώ -- τι έγινε εκείνη η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη;» διερωτήθηκε ρητορικά ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social την 23η Ιανουαρίου, πληκτρολογώντας το δεύτερο μέρος της φράσης με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

