Τσικνοπέμπτη: «Τσουχτερό» το τραπέζι - Έως και 13% οι ανατιμήσεις στα κρέατα

Οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στο μοσχάρι και τα αμνοερίφια

Τσικνοπέμπτη: «Τσουχτερό» το τραπέζι - Έως και 13% οι ανατιμήσεις στα κρέατα
«Τσουχτερό» θα είναι φέτος το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης εξαιτίας των ανατιμήσεων στο κρέας, και ειδικότερα στο μοσχάρι και τα αμνοερίφια, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε μικρότερες ποσότητες ή και άλλα είδη κρέατος.

Με τις ανατιμήσεις στα κρέατα να αγγίζουν το 13%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι καταναλωτές θα αναγκαστούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις απαραίτητες προετοιμασίες.

Η ανοδική πορεία στις τιμές αποδίδεται στη μειωμένη παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος αλλά και στις σοβαρές επιπτώσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έπληξε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

50% αύξηση των τιμών στον μοσχαρίσιο κιμά

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση θα αντιμετωπίσουν όσοι επιλέξουν τα μπιφτέκια, αφού η τιμή του μοσχαρίσιου κιμά καταγράφει άλμα έως και 50%, φτάνοντας τα 18 ευρώ το κιλό από τα 12 ευρώ που κόστιζε το 2025. Ανοδική πορεία και στη τιμή για τα παϊδάκια, τα οποία πλέον ξεπερνούν τα 21 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τα 18 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Κατά 14% ακριβότερος ο γύρος

Σημαντικές επιβαρύνσεις παρατηρούνται και στα υπόλοιπα είδη κρέατος που έχουν την τιμητική τους την Τσικνοπέμπτη. Οι χοιρινές μπριζόλες πωλούνται πλέον στα 8,9 ευρώ το κιλό (από 8 ευρώ πέρυσι), ενώ ο χοιρινός γύρος διατίθεται κατά 14% ακριβότερα, φτάνοντας τα 11,4 ευρώ το κιλό. Μικρότερη, αλλά υπαρκτή, είναι η αύξηση στα καλαμάκια, τα οποία κοστίζουν στα κρεοπωλεία 11,7 ευρώ το κιλό έναντι 11 ευρώ έναν χρόνο πριν.

Η πλέον οικονομική επιλογή για τους καταναλωτές παραμένει το φιλέτο κοτόπουλου, το οποίο συγκράτησε την άνοδό του στα 10,5 ευρώ το κιλό από τα 10,2 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Για εκείνους που θα προτιμήσουν την έξοδο σε κάποιο εστιατόριο ή ταβέρνα, το κόστος αναμένεται ιδιαίτερα υψηλό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, το κόστος του τραπεζιού ανά άτομο θα κυμανθεί γύρω στα 30 με 35 ευρώ, καθιστώντας τη φετινή γιορτή μία από τις ακριβότερες των τελευταίων ετών.

