Κολυδάς: «Διπρόσωπος» ο καιρός την Τσικνοπέμπτη – Προσοχή στα διαδοχικά συστήματα

Μία ανάρτηση έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς για τον καιρό της Τσικνοπέμπτης που συνόδευσε με ένα βίντεο.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος στην ανάρτησή του ο καιρός την ημέρα της Τσικνοπέμπτης αναμένεται να είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι την Τσικνοπέμπτη θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά.

Ο μετεωρολόγος τονίζει ωστόσο στην ανάρτησή του ότι «όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Δείτε το βίντεο του μετεωρολόγου με τα διαδοχικά συστήματα που θα επηρεάσουν τη χώρα τα επόμενα 24ωρα:

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Μπορεί να είναι άστατος ο καιρός την #Τσικνοπέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας , όμως θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά . Έτσι όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Τσικνοπέμπτη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις βραδινές στα δυτικά και την Κρήτη, πιθανώς να είναι ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης