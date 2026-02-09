Δήμος Αθηναίων: Tσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο - Δωρεάν παραδοσιακό τσίκνισμα, γλέντι και χορός

«Σας καλούμε να περπατήσουμε στην πόλη, με οδηγό τα έθιμα, τη μουσική και το κέφι της Αποκριάς», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας

Newsbomb

Δήμος Αθηναίων: Tσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο - Δωρεάν παραδοσιακό τσίκνισμα, γλέντι και χορός
Πηγή: Δήμος Αθηναίων
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δρώμενα που αναβιώνουν την ελληνική παράδοση και γεμίζουν την πόλη με μουσική και κέφι, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Τσικνοπέμπτη στον Δήμο Αθηναίων είναι μια μεγάλη γιορτή χαράς και συνάντησης. Η Αθήνα βγαίνει στους δρόμους και γιορτάζει, τιμώντας τις παραδόσεις και τη ζωντανή πολιτιστική της ταυτότητα. Σας καλούμε να περπατήσουμε στην πόλη με οδηγό τα έθιμα, τη μουσική και το κέφι της Αποκριάς».

dimos-athinaiwn-3.jpg

Πηγή: Δήμος Αθηναίων

Από την Πλατεία Συντάγματος έως την πλατεία Κοτζιά και τη Βαρβάκειο Αγορά, η πόλη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι, προσφέροντας μια αυθεντική αποκριάτικη εμπειρία, γεμάτη ήχους, χρώματα και παραδοσιακά έθιμα.

Το ραντεβού δίνεται στις 11:00 στην Πλατεία Συντάγματος, από όπου ξεκινά η μεγάλη εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Η πομπή θα καταλήξει στην Πλατεία Κοτζιά, με την αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

dimos-athinaiwn-4.jpg

Πηγή: Δήμος Αθηναίων

Οι ψησταριές θα «πάρουν φωτιά» στη Βαρβάκειο Αγορά, καθώς 800 κιλά κρέας θα διατεθούν δωρεάν. Το παραδοσιακό τσίκνισμα θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και χορό.

dimos-athinaiwn-1.jpg

Πηγή: Δήμος Αθηναίων

  • Στις 11:00, τον μουσικό παλμό δίνει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.
  • Στις 11:30, ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων ενισχύουν τον εθιμικό χαρακτήρα της ημέρας.
  • Το γλέντι κορυφώνεται στις 12:30 με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής, σε μια ξεχωριστή λαϊκή συναυλία.

Ο Δήμος Αθηναίων ευχαριστεί θερμά για την ευγενική χορηγία τους, τους ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Βίκος Cola, Φιξ Άνευ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: «Έτοιμος» να συνεργαστεί με την αστυνομία στις έρευνες δηλώνει ο βασιλιάς Κάρολος

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Εκτός με Καρδίτσα ο Αρσενόπουλος, αμφίβολος ο Κατσίβελης

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Η απόκοσμη αφίσα που κυκλοφορούσε για το «πάρτι» στο ΑΠΘ

19:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Στο μικροσκόπιο και στενά συγγενικά πρόσωπα - Διερύνεται η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική επίθεση σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων στην Ιταλία - Πάνοπλοι ληστές το ανατίναξαν στη μέση του δρόμου

19:53LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: Ανακοίνωσε ότι δεν θα αποσυρθεί τελικά από το τραγούδι - Γιατί άλλαξε γνώμη

19:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή - ΑΕΚ: Τα highlights του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας χάντμπολ

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Έσπασε ανάχωμα στον κάμπο Χειμωνίου - Βίντεο από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Tσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο - Δωρεάν παραδοσιακό τσίκνισμα, γλέντι και χορός

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καθηγητής δέχθηκε επίθεση από εξωσχολικούς και κατέληξε στο νοσοκομείο

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς δίπλωμα συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα - Δύο τραυματίες

19:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επένδυση στο μέλλον με τον 17χρονο Τάσο Αμανατίδη – Επισημοποίησε τη μεταγραφή ο Μακεδονικός

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Τρελή πορεία σκάφους μέσα σε κανάλι - Συγκρούστηκε με γονδόλες, στο νερό οι επιβάτες

19:10LIFESTYLE

Στάνκογλου: «Δεν θα δω τον Καποδίστρια στο σινεμά, δεν μου αρέσει ο Σμαραγδής» - «Είναι στο "αριστερό" κλίμα που πολεμά την ταινία», απαντά ο σκηνοθέτης

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Τέλος στα καύσιμα για αεροσκάφη για ένα μήνα - «Κατάρρευση» των εισαγωγών από τη Βενεζουέλα λόγω Τραμπ

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης για Ελληνική Γλώσσα: «Πολύτιμο ανταλλακτήριο ιδεών» 

18:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή - ΑΕΚ 33-29: Με ξέσπασμα στο τέλος κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Τα νεότερα για την υγεία του παιδιού που έπεσε σε σιντριβάνι - Χαραμάδα αισιοδοξίας

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Lidl Ελλάς για την επιβολή προστίμου: «Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:08ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Τα νεότερα για την υγεία του παιδιού που έπεσε σε σιντριβάνι - Χαραμάδα αισιοδοξίας

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα - Ληστές υποδύθηκαν τους αστυνομικούς για να κλέψουν χρηματαποστολή

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Νίκου Πλακιά για τα «χαμένα βίντεο» από τα Τέμπη - Γνήσια 100%, κανέναν παράνομο φορτίο

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

19:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Στο μικροσκόπιο και στενά συγγενικά πρόσωπα - Διερύνεται η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Πύλος: Η στιγμή που πελάτης επιτίθεται με γκλοπ σε κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα - Βίντεο

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ