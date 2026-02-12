Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

Σε ποις περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους
INTIME.
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 5/2026 που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) την Τετάρτη 11-02-2026 στις σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026
  • στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026
  • στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες
  • στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα
  • στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

  • στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)
  • στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και
  • στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Ο καιρός σήμερα

Άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η ΕΜΥ κυρίως στα δυτικά, τα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο και κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, με βελτίωση από το πρωί. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 οι οποίο βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 8 και 15 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στην αρχή της ημέρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και τα παράκτια ηπειρωτικά) και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, αλλά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια 6 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τοπικά ισχυρές καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην αρχή της ημέρας και ξανά από το βράδυ.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων λιντσάρισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: «Κλεισμένες εδώ και δύο εβδομάδες οι κρατήσεις», λέει ιδιοκτήτης ταβέρνας στην Πάρνηθα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας με μουσική, χορό και κεράσματα

12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επιβεβαιώθηκε χθες η στρατηγική της κυβέρνησης για μία εξωτερική πολιτική χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες»

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

12:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Μετράει δυνάμεις κόντρα στην Σβιόντεκ στην Ντόχα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Αντιδράσεις, κατηγορίες και «hate-watch» για Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα και 10χρονο παιδί

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Παναγόπουλος: Έχω γίνει βορά - Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει αναθέσεις, αν δεν εγκριθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Βίντεο που «κόβει» την ανάσα - Τεράστια τρύπα... καταπίνει δρόμο στη Σανγκάη

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης με αφοσίωση και συνέπεια»

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Διασώθηκε μανάτος που είχε κολλήσει σε αποχετευτικό αγωγό - Αναρρώνει σε θαλάσσιο πάρκο

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον Τύρναβο για τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου Θοδωρή υπηρετούσε ως δάσκαλος στο Ρέθυμνο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν... λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο - Βίντεο από την παράξενη ληστεία

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: Οι Αμερικανοί φαίνονται πρόθυμοι να ανεχθούν ιρανικό εμπλουτισμό ουρανίου με προκαθορισμένα όρια

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

11:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, Τσιτσιπά και Σάκκαρη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρή καταγγελία μητέρας – Εκπαιδευτικός χαστούκισε τον αυτιστικό γιο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγαλμα Κολοκοτρώνη: Μετακινήθηκε μετά από 53 χρόνια - Διευκρινίσεις για την αφαίρεση του σπαθιού

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό, γραμμή 4: Με χειροκροτήματα και break on through to the other side ο μετροπόντικας έφτασε στον Ευαγγελισμό

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον Τύρναβο για τον ξαφνικό χαμό του 27χρονου Θοδωρή υπηρετούσε ως δάσκαλος στο Ρέθυμνο

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την ταυτοποίηση του άνδρα που έπεσε στις γραμμές

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα και 10χρονο παιδί

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Διασώθηκε μανάτος που είχε κολλήσει σε αποχετευτικό αγωγό - Αναρρώνει σε θαλάσσιο πάρκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ