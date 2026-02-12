Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 5/2026 που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) την Τετάρτη 11-02-2026 στις σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Ο καιρός σήμερα

Άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η ΕΜΥ κυρίως στα δυτικά, τα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο και κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, με βελτίωση από το πρωί. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 οι οποίο βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 8 και 15 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στην αρχή της ημέρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και τα παράκτια ηπειρωτικά) και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, αλλά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια 6 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τοπικά ισχυρές καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην αρχή της ημέρας και ξανά από το βράδυ.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

