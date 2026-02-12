Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες – «Έρχεται πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

«Σε λίγες ώρες, σκυτάλη παίρνει ακόμα ένα πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό», όπως προειδοποιεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σε… λίγες ώρες αρχίζει η κακοκαιρία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα νέο, ισχυρότερο βαρομετρικό χαμηλό που θα κάνει την εμφάνισή του από το απόγευμα της Τσικνοπέμπτης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια, η βελτίωση που παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες, είναι προσωρινή. Από το απόγευμα, αναμένεται νέος κύκλος έντονων βροχών και καταιγίδων, ξεκινώντας από τα δυτικά και θα επεκταθεί σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.

«Σε λίγες ώρες σκυτάλη παίρνει ακόμα ένα πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό. Σε αποδρομή βρίσκεται το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας. Μην ξεγιελέστε που άνοιξε ο καιρός. Από το απόγευμα και από τα δυτικά, ξεκινά νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ακόμα πιο ισχυρών.

Πελοπόννησος (δυτική και νότια), Χαλκιδική, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη βρίσκονται στην “πρώτη γραμμή” για έντονα φαινόμενα που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Από το απόγευμα και μετά, νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων θα απασχολήσουν για λίγες ώρες και την Αττική, χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες.

Από την Παρασκευή το μεσημέρι, η διαταραχή θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο και σταδιακά θα εξασθενήσει. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Καλό τσίκνισμα», σημειώνει σε σημερινή (12/02) δημοσίευση.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

1770890445297-224590677-clipboard02-12-202601.jpg
