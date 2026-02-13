Κεφαλονιά: Το Αργοστόλι πλημμύρισε ξανά – Εικόνες χάους μετά τη νέα νεροποντή

Για άλλη μία φορά, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες ενός νέου «κύματος» κακοκαιρίας, το οποίο άφησε πίσω του μία γνώριμη εικόνα καταστροφής, ειδικά στο δυτικό κομμάτι της χώρας.

Στο Αργοστόλι, οι κάτοικοι αντικρίζουν ξανά εικόνες χάους από τη νέα νεροποντή. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και καταστήματα συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης μέρας.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν, δεν αφορούν μόνο το μέγεθος των ζημιών, αλλά τον λόγο για τον οποίο η ίδια περιοχή μετατρέπεται ξανά και ξανά σε «ζώνη κινδύνου» με την πρώτη ισχυρή βροχόπτωση.

«Το φαινόμενο δεν είναι καθόλου τυχαίο»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, η κατάσταση δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα ενός «εκρηκτικού» συνδυασμού ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνικών ελλείψεων και κλιματικής αλλαγής.

Η ένταση των φαινομένων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη συχνότητα των βροχοπτώσεων (μεγάλος όγκος νερού σε ελάχιστο χρόνο) αποτελεί την πρώτη αιτία. Παράλληλα, όταν πνέουν ισχυροί νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι, προκαλείται το φαινόμενο storm surge (ανύψωση της στάθμης της θάλασσας), όπως εξηγεί.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Αργοστολίου σε κλειστό κόλπο, το νερό εγκλωβίζεται, υπερπηδά τον παραλιακό τοίχο και κατακλύζει το οδόστρωμα.

Επιπλέον, ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία της ανάλυσης αφορά τη λειτουργία των υπονόμων. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, το νερό που αναβλύζει από τα φρεάτια, δεν προέρχεται από υπόγειες πηγές, αλλά είναι θαλασσινό νερό.

«Όταν η στάθμη της θάλασσας είναι υψηλότερη από την εκβολή των αγωγών και δεν υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής (flap valves), το θαλασσινό νερό εισέρχεται ανάποδα στο δίκτυο λόγω υδραυλικής πίεσης», τονίζει.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και ζητήματα που προέκυψαν από την κατασκευή έργων ανάπλασης. Διαπιστώνεται ότι το επίπεδο της παραλιακής έχει χαμηλώσει σε σύγκριση με το παλιό κράσπεδο, νεώ, έχουν καταργηθεί φυσικά εμπόδια και αναχώματα και παράλληλα, δεν έχει προβλεφθεί επαρκές περιθώριο για τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία στο Ιόνιο υπολογίζεται σε 3 – 4 mm ετησίως.

Τέλος, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνει άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν «ανάσα» στην περιοχή:

– Τοποθέτηση αντεπιστροφικών βαλβίδων στα δίκτυα ομβρίων υδάτων.

– Ανύψωση των κράσπεδων και δημιουργία χαμηλών αναχωμάτων.

– Κατασκευή υπόγειων ταμιευτήρων και αντλιοστασίων σε κρίσιμα σημεία.

– Δημιουργία κυματοθραυστών για τον περιορισμό της ορμής των κυμάτων.

