Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι – Συνεχίζεται η βροχή

Μεγάλες ποσότητες βροχής σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς από νωρίς το πρωί της Κυριακής βρέχει καταρρακτωδώς, κατά διαστήματα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κεφαλονιά, με την έντονη βροχόπτωση να οδηγεί σε πλημμύρες δρόμων στο Αργοστόλι. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον παραλιακό δρόμο της πόλης, όπου έχει σχηματιστεί εκτεταμένη συσσώρευση υδάτων, μετατρέποντας το οδόστρωμα σε «λίμνη».

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία από νωρίς το μεσημέρι, ενώ οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ή να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο.

Η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά διαστήματα με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνιστάται στους οδηγούς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

