Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα

Η σφοδρή κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττει τις τελευταίες ώρες σχεδόν το σύνολο της χώρας, στον Αγιόκαμπο της Λάρισας προκάλεσαν την υπερχείλιση ρέματος παρασύροντας αντικείμενα που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους.

Αναλυτικότερα στο στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα στον Αγιόκαμπο το ρέμα υπερχείλισε και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της θάλασσας.

Από τη ροή του νερού παρασύρθηκαν εξοπλισμός και αντικείμενα εξωτερικών χώρων καταλυμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο παραλιακό σημείο βρίσκεται κατάστημα και το νερό έχει μπει μέσα προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Την ίδια στιγμή που η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή.

Δείτε φωτογραφίες από το Onlarissa: