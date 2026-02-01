Ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα - 189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο - Πλημμύρισε η παραλιακή στο Αργοστόλι

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, με το Πήλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής σημειώθηκε στη Ζαγορά Πηλίου, όπου καταγράφηκαν 189 χιλιοστά.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς από τους 558 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι 529 κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού. Σχετικός χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα το meteo.gr αποτυπώνει την κατανομή της βροχόπτωσης, καθώς και τους οκτώ σταθμούς με τα υψηλότερα ύψη βροχής.

Στην Κεφαλονιά έπεσαν επίσης μεγάλες ποσότητες βροχής το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι:

Η ανάρτηση του meteo.gr

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή (περισσότερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε 529 από τους 558 ενεργούς σταθμούς.

