Ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα - 189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο - Πλημμύρισε η παραλιακή στο Αργοστόλι

Πήλιο, Λάρισα, Άγιο Όρος και πολλές ακόμη περιοχές δέχθηκαν μεγάλα ύψη βροχής

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα - 189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο - Πλημμύρισε η παραλιακή στο Αργοστόλι
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, με το Πήλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής σημειώθηκε στη Ζαγορά Πηλίου, όπου καταγράφηκαν 189 χιλιοστά.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς από τους 558 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι 529 κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού. Σχετικός χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα το meteo.gr αποτυπώνει την κατανομή της βροχόπτωσης, καθώς και τους οκτώ σταθμούς με τα υψηλότερα ύψη βροχής.

Στην Κεφαλονιά έπεσαν επίσης μεγάλες ποσότητες βροχής το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι:

Δείτε βίντεο του Newsbomb:

Αντίστοιχη κατάσταση και στη γειτονική Ιθάκη:

Η ανάρτηση του meteo.gr

189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 13:40 καταγράφηκε στο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου (189 χιλιοστά).

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή (περισσότερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε 529 από τους 558 ενεργούς σταθμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι – Συνεχίζεται η βροχή

15:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μποξέρ πέταξε το περουκίνι του στο κοινό αφού ξεκόλλησε από χτύπημα που δέχτηκε σε αγώνα - Δείτε βίντεο

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Καποδίστρια στην Αργυρούπολη

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε παρέλαση στη Λουιζιάνα - Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 6χρονο παιδί

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τα αρχεία Έπσταϊν με απαλλάσσουν», λέει μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άλκης Καμπανός: Τρισάγιο στη μνήμη του - Το μήνυμα της μητέρας του - «Παρών» και ο Σιάο

14:26LIFESTYLE

Νικολούλη: Η ανάρτηση για τους τρεις μήνες από τον θάνατο της μητέρας της - «Στείλε ένα σημάδι»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα - 189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο - Πλημμύρισε η παραλιακή στο Αργοστόλι

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Φραγκίσκος Παρασύρης: Με σοβαρό κάταγμα στο πόδι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

14:10WHAT THE FACT

Εκθαμβωτική πύρινη σφαίρα φώτισε τον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας - Δείτε βίντεο

14:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τελειώνει το deal με Ερνάντεθ - Στην Αθήνα ο Ισπανός

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης διαγράφει τον Θανάση Οικονόμου - Τι είχε γράψει στην επίμαχη ανάρτηση για τα «γίδια»

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος - «Το τελευταίο πλοίο ήρθε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

13:52ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Νάουσα: 61χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν κατά Ελλάδας και άλλων 9 κρατών για τον αμίαντο

13:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Sold out η «Allwyn Arena» - «Να μην αντιμετωπίσουμε κανέναν κίνδυνο τιμωρίας»

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Σκοτώθηκε 44χρονος - Το όχημα προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Κρέτσης: Ο 33χρονος που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα του από καρδιά και τον αδελφό του σε τροχαίο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος - «Το τελευταίο πλοίο ήρθε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χήρα του Στιβς Τζομπς έχει ήδη ξοδέψει τη μισή κληρονομιά της

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

13:52ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς

14:10WHAT THE FACT

Εκθαμβωτική πύρινη σφαίρα φώτισε τον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας - Δείτε βίντεο

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα - 189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο - Πλημμύρισε η παραλιακή στο Αργοστόλι

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε από φυσικά αίτια ή δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Μεταξάς;

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Τορίνο: Η Μελόνι επισκέφτηκε τον αστυνομικό που χτυπήθηκε από διαδηλωτές με σφυριά - «Είναι οργανωμένοι εγκληματίες»

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο Κρητικό πιλότος που έγινε viral χάρη στις ξεκαρδιστικές ατάκες του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ