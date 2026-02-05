Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δυνατοί άνεμοι και πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την Τετάρτη την Κεφαλονιά, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην παραλιακή ζώνη του Αργοστολίου διαμόρφωσαν έντονα χειμωνιάτικο σκηνικό. Η ένταση του ανέμου έφτανε τα 7 μποφόρ, με ριπές που κατά τόπους άγγιζαν τα 8 μποφόρ, ενώ τα κύματα χτυπούσαν με δύναμη το παραλιακό μέτωπο.

Οι ριπές παρέσυραν φύλλα, κλαδιά και ελαφρά αντικείμενα, ενώ σε αρκετά σημεία της παραλιακής ο δρόμος καλύφθηκε από νερά και αφρούς, καθώς τα κύματα ξεπερνούσαν το στηθαίο. Η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν με προσοχή, λόγω των ισχυρών ανέμων και της περιορισμένης ορατότητας.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς παρόμοιες συνθήκες συχνά προκαλούν πτώσεις κλαδιών και μικροζημιές σε παραθαλάσσιες υποδομές.