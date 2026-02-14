Βιολάντα: «Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του εγώ δεν υπέγραφα» είπε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντα φέρεται να επέρριψε ευθύνες για το εργατικό δυστύχημα σε όσους είχαν εγκρίνει και υπογράψει τις μελέτες για τη λειτουργία της μπισκοτοβιομηχανίας

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Βιολάντα: «Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του εγώ δεν υπέγραφα» είπε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκαεννέα μέρες μετά την φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, ήρθε η σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον βαρύ κατηγορητήριο.

ΤΟ κατηγορητήριο αφορά έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η σύλληψη έγινε στο προαύλιο του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, το μεσημέρι του Σαββάτου από στελέχη της ΔΑΕΕ.

«Άλλοι υπέγραφαν...»

Ο 53χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας, δεν έβγαλε κουβέντα κατά τη σύλληψή του, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha. Ωστόσο, όταν προσήχθη στα γραφεία της ΔΑΕΕ κι ακολούθως στον ανακριτή, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στους δικηγόρους του που έσπευσαν προς υπεράσπισήν του ότι, «ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Άλλωστε εγώ δεν υπέγραφα» εννοώντας τις μελέτες για τη λειτουργία του εργοστασίου. Αυτή ήταν η φράση που είπε και μπροστά στους αξιωματικούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alhpa.

Απολογείται την Τρίτη

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου το μεσημέρι του Σαββάτου ύστερα από την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο οποίος έδωσε εντολή να κρατηθεί μέχρι να απολογηθεί. Κατά πληροφορίες, η απολογία του θα γίνει την Τρίτη και σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν αναμένονται νέα εντάλματα και συλλήψεις μέχρι νεοτέρας. Αυτά θα ακολουθήσουν εφόσον ολοκληρωθεί η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα και του αποδοθούν ποινικές ευθύνες από ανακριτή και εισαγγελέα.

Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων: «Δεν το έκανε ένας αυτό το έγκλημα»

Ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων και συγκεκριμένα της Αγάπης Μπουνόβα και της Αναστασίας Νάσιου, Χρήστος Πατούνας, μιλώντας στον Alpha υποστήριξε ότι υπάρχουν κι άλλοι πλην του ιδιοκτήτη που πρέπει να λογοδοτήσουν για το τραγικό συμβάν.

«Εξ αρχής υποστηρίξαμε και θα θεμελιώσουμε την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, με βάση τις διατάξεις περί εκρήξεως με ενδεχόμενο δόλο, από τον οποίο προήλθαν θάνατοι. Είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Θα πρέπει να επεκταθεί η έρευνα και σε άλλα άτομα. Σ' αυτούς που συνέταξαν μελέτες, τις υπέγραψαν, υπέγραψαν και την εφαρμογή τους και τις υπέβαλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Τρικάλων αλλά και στην Πυροσβεστική. Αυτό το έγκλημα δεν έχει γίνει μόνο από ένα άτομο» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούνας.

Ιδιοκτήτης σε υδραυλικό: «Εγώ σε πληρώνω, θα κάνεις αυτό που σου λέω»

Εξάλλου, πληθαίνουν οι καταγγελίες που ήθελαν τόσο τον ιδιοκτήτη, όσο και τους υπεύθυνους του εργοστασίου να γνώριζαν εδώ και μήνες για το πρόβλημα και να μην έκαναν τίποτα. Πέραν από τους συγγενείς και τους εργαζόμενους, ακόμα κι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι ήξεραν και γύριζαν αλλού το κεφάλι...

Ένας 70χρονος υδραυλικός, ο οποίος κλήθηκε να επιδιορθώσει τις ζημιές στις σωληνώσεις, είπε στην κατάθεσή του χαρακτηριστικά: «Όταν μου είπαν να έρθω να βάλω τις σωληνώσεις, είχαν σκάψει έναν λάκκο και μου είπαν να ρίξω τη σωλήνα. Εγώ τους απάντησα ότι δεν γίνεται έτσι η δουλειά, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικά χρώματα. Τότε ο ιδιοκτήτης μου απάντησε "εγώ δεν σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω"...».

Αποκαλυπτική ήταν και η μαρτυρία ενός μηχανικού, ο οποίος είπε ότι από τον Ιούνιο του 2025 είχε συντάξει έκθεση και την είχε κοινοποιήσει και στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου ενημερώνοντας για το πρόβλημα των σωληνώσεων και μάλιστα είχε υποβάλει και σχετική προσφορά για την αποκατάσταση του προβλήματος, ωστόσο και πάλι δεν έγινε τίποτα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: 11 τραυματίες, ένας εκ των οποίων σοβαρά σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον αιφνίδιο θάνατο 45χρονου - Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Άρης 1-1: «Όρθιος» δια... χειρός Αθανασιάδη

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Γυναίκα επιτέθηκε με ψαλίδι στον σύντροφό της - Τον κάρφωσε στον ώμο

22:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έδιωξε συνεργάτη του επειδή πήγε στο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κλειστοί δρόμοι και νέες κατολισθήσεις - Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία ηλικιωμένου με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι του

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

21:45LIFESTYLE

Tα δάκρυα της Νάνας Μούσχουρη: Ο Νίκος Αλιάγας την βράβευσε στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: Νέα «ερυθρόλευκη» γκέλα - Χάνει έδαφος στην κορυφή

21:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Φθιώτιδα: Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Παπαζαχαρίας

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 - Τέλος στη Λιβαδειά

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Μέθυσε και έβγαλε μαχαίρι απειλώντας θαμώνες καφετέριας

21:06LIFESTYLE

Βανδή – Μπισμπίκης: Οι 6 κοινές φωτογραφίες τους για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οι «Περβολάρηδες» μαγειρεύουν ελπίδα – 100 μερίδες φαγητού κάθε εβδομάδα

20:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Σπουδαίο «διπλό» η ΑΕΚ στην έδρα του ΠΑΟΚ, όρθιο το Μαρούσι

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανάκι - Ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπόγια που έσβησε «ξαφνικά»

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία ηλικιωμένου με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι του

21:45LIFESTYLE

Tα δάκρυα της Νάνας Μούσχουρη: Ο Νίκος Αλιάγας την βράβευσε στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες κι αφρικανική σκόνη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα από απόψε

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Γυναίκα επιτέθηκε με ψαλίδι στον σύντροφό της - Τον κάρφωσε στον ώμο

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κλειστοί δρόμοι και νέες κατολισθήσεις - Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξόρμηση Τροχαίας στο Ίλιον: 41 παραβάσεις, αφαιρέθηκαν 15 διπλώματα, ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: Νέα «ερυθρόλευκη» γκέλα - Χάνει έδαφος στην κορυφή

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οι «Περβολάρηδες» μαγειρεύουν ελπίδα – 100 μερίδες φαγητού κάθε εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ