Βιολάντα: «Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του εγώ δεν υπέγραφα» είπε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Δεκαεννέα μέρες μετά την φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, ήρθε η σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον βαρύ κατηγορητήριο.

ΤΟ κατηγορητήριο αφορά έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η σύλληψη έγινε στο προαύλιο του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, το μεσημέρι του Σαββάτου από στελέχη της ΔΑΕΕ.

«Άλλοι υπέγραφαν...»

Ο 53χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας, δεν έβγαλε κουβέντα κατά τη σύλληψή του, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha. Ωστόσο, όταν προσήχθη στα γραφεία της ΔΑΕΕ κι ακολούθως στον ανακριτή, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στους δικηγόρους του που έσπευσαν προς υπεράσπισήν του ότι, «ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Άλλωστε εγώ δεν υπέγραφα» εννοώντας τις μελέτες για τη λειτουργία του εργοστασίου. Αυτή ήταν η φράση που είπε και μπροστά στους αξιωματικούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alhpa.

Απολογείται την Τρίτη

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου το μεσημέρι του Σαββάτου ύστερα από την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο οποίος έδωσε εντολή να κρατηθεί μέχρι να απολογηθεί. Κατά πληροφορίες, η απολογία του θα γίνει την Τρίτη και σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν αναμένονται νέα εντάλματα και συλλήψεις μέχρι νεοτέρας. Αυτά θα ακολουθήσουν εφόσον ολοκληρωθεί η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα και του αποδοθούν ποινικές ευθύνες από ανακριτή και εισαγγελέα.

Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων: «Δεν το έκανε ένας αυτό το έγκλημα»

Ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων και συγκεκριμένα της Αγάπης Μπουνόβα και της Αναστασίας Νάσιου, Χρήστος Πατούνας, μιλώντας στον Alpha υποστήριξε ότι υπάρχουν κι άλλοι πλην του ιδιοκτήτη που πρέπει να λογοδοτήσουν για το τραγικό συμβάν.

«Εξ αρχής υποστηρίξαμε και θα θεμελιώσουμε την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, με βάση τις διατάξεις περί εκρήξεως με ενδεχόμενο δόλο, από τον οποίο προήλθαν θάνατοι. Είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Θα πρέπει να επεκταθεί η έρευνα και σε άλλα άτομα. Σ' αυτούς που συνέταξαν μελέτες, τις υπέγραψαν, υπέγραψαν και την εφαρμογή τους και τις υπέβαλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Τρικάλων αλλά και στην Πυροσβεστική. Αυτό το έγκλημα δεν έχει γίνει μόνο από ένα άτομο» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούνας.

Ιδιοκτήτης σε υδραυλικό: «Εγώ σε πληρώνω, θα κάνεις αυτό που σου λέω»

Εξάλλου, πληθαίνουν οι καταγγελίες που ήθελαν τόσο τον ιδιοκτήτη, όσο και τους υπεύθυνους του εργοστασίου να γνώριζαν εδώ και μήνες για το πρόβλημα και να μην έκαναν τίποτα. Πέραν από τους συγγενείς και τους εργαζόμενους, ακόμα κι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι ήξεραν και γύριζαν αλλού το κεφάλι...

Ένας 70χρονος υδραυλικός, ο οποίος κλήθηκε να επιδιορθώσει τις ζημιές στις σωληνώσεις, είπε στην κατάθεσή του χαρακτηριστικά: «Όταν μου είπαν να έρθω να βάλω τις σωληνώσεις, είχαν σκάψει έναν λάκκο και μου είπαν να ρίξω τη σωλήνα. Εγώ τους απάντησα ότι δεν γίνεται έτσι η δουλειά, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικά χρώματα. Τότε ο ιδιοκτήτης μου απάντησε "εγώ δεν σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω"...».

Αποκαλυπτική ήταν και η μαρτυρία ενός μηχανικού, ο οποίος είπε ότι από τον Ιούνιο του 2025 είχε συντάξει έκθεση και την είχε κοινοποιήσει και στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου ενημερώνοντας για το πρόβλημα των σωληνώσεων και μάλιστα είχε υποβάλει και σχετική προσφορά για την αποκατάσταση του προβλήματος, ωστόσο και πάλι δεν έγινε τίποτα.

