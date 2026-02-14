Βιολάντα: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος μετά την σύντομη παρουσία του στο γραφείο, απολογούμενος για βαρύ κατηγορητήριο αναφορικά με τη φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία, οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) δεν έδωσε καμία εξήγηση, καμία απάντηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις ερωτήσεις του ανακριτικού λειτουργού, ο οποίος διέταξε την προσωρινή του κράτηση μέχρι να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, καθώς και οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ο υπεύθυνος ασφαλείας κι ο υπεύθυνος βάρδιας του εργοστασίου την αποφράδα 6η Φεβρουαρίου όπου σκοτώθηκαν οι πέντε εργάτριες, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κι όχι εξ αμελείας, όπως ήταν το κατηγορητήριο όταν συνελήφθησαν για πρώτη φορά κι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τι οδήγησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Όπως προκύπτει από τα νέα δεδομένα που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, προκύπτει ότι οι συλληφθέντες γνώριζαν για τους κινδύνους που ελλόχευαν κι οδήγησαν εν τέλει στον θάνατο των πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Πολύμηνη διαρροή: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων υπήρχε έντονη οσμή αερίου τουλάχιστον πέντε μήνες πριν την έκρηξη, χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, όπως προέκυψε.

Παράνομη απόσταση δεξαμενών: Διαπιστώθηκε ότι οι υπέργειες δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, αντί για τα προβλεπόμενα από τον νόμο 7,5 μέτρα.

Ακατάλληλες υποδομές: Οι δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019, ενώ οι υπόγειες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων.

Απόκρυψη κτηρίου: Το κτήριο όπου σημειώθηκε η διαρροή φέρεται να μην είχε αποτυπωθεί στην τεχνική μελέτη που είχε κατατεθεί.

