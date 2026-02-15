Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας ο 63χρονος που μαχαίρωσε τον αδελφό του

Τραγική κατάληξη είχε ο καβγάς δύο αδελφών στο χωριό Μάρθα, στον Δήμο Βιάννου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όταν 63χρονος άνδρας, υπό την επήρεια αλκοόλ, σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του με δύο μαχαιριές.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (14/2) λίγο μετά τις 20:00, στο πατρικό σπίτι των δύο αδελφών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι εντάσεις μεταξύ τους υπήρχαν ήδη από το πρωί και προκλήθηκαν για ασήμαντη αφορμή. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης, η κατάσταση εκτραχύνεται και ο 63χρονος επιτίθεται με μαχαίρι, προκαλώντας δύο σοβαρά τραύματα στον αδελφό του στον λαιμό, στην περιοχή της καρωτίδας, και στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή του 67χρονου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 63χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του από τις Αρχές, δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος της πράξης του.

Τα δύο αδέλφια διέμεναν τους τελευταίους μήνες στο πατρικό τους σπίτι. Το θύμα είχε επιστρέψει πρόσφατα στο χωριό από το Ηράκλειο για προσωπικούς λόγους, όπου διέμενε τα προηγούμενα χρόνια. Ο 63χρονος κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.