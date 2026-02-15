Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Αλεξέι Ναβάλνι και η σύζυγός του Γιούλια σε αίθουσα του δικαστηρίου της περιφέρειας Λιουμπλίνσκι στη Μόσχα το 2015

Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι χρησιμοποιεί ασυνήθιστα δηλητήρια για να δολοφονεί τους αντιπάλους της. Θα μπορούσε ο Αλεξέι Ναβάλνι να έχει σκοτωθεί από την τοξίνη ενός δηλητηριώδους βατράχου;

«Μπορώ να φανταστώ ότι αυτού του είδους τα δηλητήρια είναι ενδιαφέροντα για τη Ρωσία επειδή είναι αρκετά δύσκολο να ανιχνευθούν» λέει ο δρ Eric Franssen, γιατρός κλινικής τοξικολογίας και φαρμακολογίας στο Τμήμα Κλινικής Φαρμακευτικής του νοσοκομείου Onze Lieve Vrouwe Gasthuis στην Ολλανδία.

Ο δρ Franssen πρόσθεσε: «Επειδή στα νοσοκομεία δεν θα τα ανιχνεύσουμε σε μια συνήθη τοξικολογική εξέταση. Ίσως λοιπόν αυτός είναι ένας τρόπος για να συγκαλύψουμε τις δηλητηριάσεις».

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι η τοξίνη προήλθε από έναν βάτραχο στο Εκουαδόρ, η οποία παράγεται φυσικά για την αποτροπή θηρευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανό η τοξίνη να παρασκευάστηκε σε εργαστήριο και όχι να λήφθηκε από τους ίδιους τους βατράχους, ενώ στον άνθρωπο οι επιπτώσεις της είναι θανατηφόρες.

Ο δρ Franssen σημείωσε ακόμη: «Δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτές τις τοξίνες στους ανθρώπους, επειδή δεν είναι δυνατόν να πειραματιζόμαστε με τέτοιου είδους τοξίνες στην πραγματική ζωή, αλλά μόνο σε ζώα.

Ωστόσο, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις θανάτου 10 έως 20 λεπτά μετά την πρόσληψη αυτής της ουσίας, όταν υπάρχει συγκεκριμένη ποσότητα».

Πώς δρα η τοξίνη

Όπως είπε, η χορήγηση μπορεί να γίνει είτε μέσω κατάποσης είτε μέσω έγχυσης στην κυκλοφορία του αίματος, με άμεση επίδραση στους μυς και στην καρδιά. Η τοξίνη παραλύει τους μυς, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών μυών, οδηγεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και, σε συνδυασμό με καρδιακή ανεπάρκεια, ο εγκέφαλος δεν οξυγονώνεται, κάτι που μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

«Η ναυτία και ο έμετος είναι παρενέργειες αυτού του είδους τοξινών».

Η περιγραφή του δρ Franssen συμβαδίζει με φωτογραφίες που δημοσίευσε το ίδρυμα του Ναβάλνι από το κελί της φυλακής.

Ο Ναβάλνι ήταν πολιτικός που αμφισβήτησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και είχε επιβιώσει από δηλητηρίαση με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok. Όταν επέστρεψε στη Ρωσία το 2021, φυλακίστηκε και καταδικάστηκε με κατηγορίες που χαρακτηρίστηκαν κατασκευασμένες.

Τον Δεκέμβριο του 2023 μεταφέρθηκε από φυλακή εκτός Μόσχας σε σωφρονιστική αποικία στον ρωσικό Άπω Βορρά, στο Χαρπ, γνωστή ως Polar Wolf, η οποία φημίζεται για τις σκληρές συνθήκες και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 1.000 κρατούμενους. Παρά τις συνθήκες αυτές, ο Ναβάλνι εμφανίστηκε σε καλή κατάσταση και με καλή διάθεση σε δικαστήριο στις 15 Φεβρουαρίου 2025, λίγο πριν από τον θάνατό του.

Ο Ναβάλνι πέθανε την επόμενη ημέρα. Η αρχική ρωσική εκδοχή ανέφερε ότι έχασε τις αισθήσεις του μετά από έναν περίπατο.

Η σορός του παραδόθηκε στην οικογένειά του μόνο οκτώ ημέρες μετά τον θάνατό του. Η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε ότι η επίσημη αιτία θανάτου ήταν η υψηλή αρτηριακή πίεση, που αποδόθηκε σε χρόνια παθολογική καρδιακή αρρυθμία.

Η αποκάλυψη της χήρας

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η χήρα του Ναβάλνι, Yulia Navalniya, προχώρησε σε μια ηχηρή αποκάλυψη. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Τον Φεβρουάριο του 2024 καταφέραμε να αποκτήσουμε δείγματα βιολογικού υλικού του Αλεξέι και να τα μεταφέρουμε με ασφάλεια στο εξωτερικό. Εργαστήρια σε τουλάχιστον δύο χώρες εξέτασαν αυτά τα δείγματα ανεξάρτητα και κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο Αλεξέι δολοφονήθηκε, πιο συγκεκριμένα δηλητηριάστηκε».

Ο δρ Franssen ανέφερε ότι μια τέτοια διαδικασία ελέγχου είναι εφικτή. Όπως είπε: «Κανονικά, όταν κάποιος πεθαίνει, μπορεί να γίνει αυτοψία και στη συνέχεια να ψυχθεί το σώμα, ώστε να μην φύγουν οι τοξίνες στο ανθρώπινο σώμα μετά το θάνατο. Έτσι, είναι δυνατό να μετρηθούν τα επίπεδα τοξινών στους ιστούς.

Αυτό μπορεί να είναι ο πνεύμονας, η καρδιά, το αίμα και τα ούρα. Αλλά είναι επίσης δυνατό να ανιχνευθούν όχι μόνο τα αρχικά φάρμακα, αλλά και οι μεταβολίτες αυτών των τοξινών. Αυτές μπορούν να παραμείνουν στο σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.»

Αυτή η εργαστηριακή έρευνα έχει πλέον αποκαλυφθεί από τη Βρετανία και τους συμμάχους της. Οι ρωσικές αρχές επιμένουν ότι ο θάνατος του Ναβάλνι ήταν φυσικός.

