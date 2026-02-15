Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η τοξίνη πιθανότατα παρασκευάστηκε σε εργαστήριο και δεν προήλθε από βατράχους. Στους ανθρώπους, τα αποτελέσματα είναι θανατηφόρα

Μίλτος Τσεκούρας

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Αλεξέι Ναβάλνι και η σύζυγός του Γιούλια σε αίθουσα του δικαστηρίου της περιφέρειας Λιουμπλίνσκι στη Μόσχα το 2015

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι χρησιμοποιεί ασυνήθιστα δηλητήρια για να δολοφονεί τους αντιπάλους της. Θα μπορούσε ο Αλεξέι Ναβάλνι να έχει σκοτωθεί από την τοξίνη ενός δηλητηριώδους βατράχου;

«Μπορώ να φανταστώ ότι αυτού του είδους τα δηλητήρια είναι ενδιαφέροντα για τη Ρωσία επειδή είναι αρκετά δύσκολο να ανιχνευθούν» λέει ο δρ Eric Franssen, γιατρός κλινικής τοξικολογίας και φαρμακολογίας στο Τμήμα Κλινικής Φαρμακευτικής του νοσοκομείου Onze Lieve Vrouwe Gasthuis στην Ολλανδία.

Ο δρ Franssen πρόσθεσε: «Επειδή στα νοσοκομεία δεν θα τα ανιχνεύσουμε σε μια συνήθη τοξικολογική εξέταση. Ίσως λοιπόν αυτός είναι ένας τρόπος για να συγκαλύψουμε τις δηλητηριάσεις».

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι η τοξίνη προήλθε από έναν βάτραχο στο Εκουαδόρ, η οποία παράγεται φυσικά για την αποτροπή θηρευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανό η τοξίνη να παρασκευάστηκε σε εργαστήριο και όχι να λήφθηκε από τους ίδιους τους βατράχους, ενώ στον άνθρωπο οι επιπτώσεις της είναι θανατηφόρες.

Ο δρ Franssen σημείωσε ακόμη: «Δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτές τις τοξίνες στους ανθρώπους, επειδή δεν είναι δυνατόν να πειραματιζόμαστε με τέτοιου είδους τοξίνες στην πραγματική ζωή, αλλά μόνο σε ζώα.

Ωστόσο, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις θανάτου 10 έως 20 λεπτά μετά την πρόσληψη αυτής της ουσίας, όταν υπάρχει συγκεκριμένη ποσότητα».

Πώς δρα η τοξίνη

Όπως είπε, η χορήγηση μπορεί να γίνει είτε μέσω κατάποσης είτε μέσω έγχυσης στην κυκλοφορία του αίματος, με άμεση επίδραση στους μυς και στην καρδιά. Η τοξίνη παραλύει τους μυς, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών μυών, οδηγεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και, σε συνδυασμό με καρδιακή ανεπάρκεια, ο εγκέφαλος δεν οξυγονώνεται, κάτι που μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

«Η ναυτία και ο έμετος είναι παρενέργειες αυτού του είδους τοξινών».

Η περιγραφή του δρ Franssen συμβαδίζει με φωτογραφίες που δημοσίευσε το ίδρυμα του Ναβάλνι από το κελί της φυλακής.

Ο Ναβάλνι ήταν πολιτικός που αμφισβήτησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και είχε επιβιώσει από δηλητηρίαση με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok. Όταν επέστρεψε στη Ρωσία το 2021, φυλακίστηκε και καταδικάστηκε με κατηγορίες που χαρακτηρίστηκαν κατασκευασμένες.

Τον Δεκέμβριο του 2023 μεταφέρθηκε από φυλακή εκτός Μόσχας σε σωφρονιστική αποικία στον ρωσικό Άπω Βορρά, στο Χαρπ, γνωστή ως Polar Wolf, η οποία φημίζεται για τις σκληρές συνθήκες και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 1.000 κρατούμενους. Παρά τις συνθήκες αυτές, ο Ναβάλνι εμφανίστηκε σε καλή κατάσταση και με καλή διάθεση σε δικαστήριο στις 15 Φεβρουαρίου 2025, λίγο πριν από τον θάνατό του.

Ο Ναβάλνι πέθανε την επόμενη ημέρα. Η αρχική ρωσική εκδοχή ανέφερε ότι έχασε τις αισθήσεις του μετά από έναν περίπατο.

Η σορός του παραδόθηκε στην οικογένειά του μόνο οκτώ ημέρες μετά τον θάνατό του. Η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε ότι η επίσημη αιτία θανάτου ήταν η υψηλή αρτηριακή πίεση, που αποδόθηκε σε χρόνια παθολογική καρδιακή αρρυθμία.

Η αποκάλυψη της χήρας

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η χήρα του Ναβάλνι, Yulia Navalniya, προχώρησε σε μια ηχηρή αποκάλυψη. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Τον Φεβρουάριο του 2024 καταφέραμε να αποκτήσουμε δείγματα βιολογικού υλικού του Αλεξέι και να τα μεταφέρουμε με ασφάλεια στο εξωτερικό. Εργαστήρια σε τουλάχιστον δύο χώρες εξέτασαν αυτά τα δείγματα ανεξάρτητα και κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο Αλεξέι δολοφονήθηκε, πιο συγκεκριμένα δηλητηριάστηκε».

Ο δρ Franssen ανέφερε ότι μια τέτοια διαδικασία ελέγχου είναι εφικτή. Όπως είπε: «Κανονικά, όταν κάποιος πεθαίνει, μπορεί να γίνει αυτοψία και στη συνέχεια να ψυχθεί το σώμα, ώστε να μην φύγουν οι τοξίνες στο ανθρώπινο σώμα μετά το θάνατο. Έτσι, είναι δυνατό να μετρηθούν τα επίπεδα τοξινών στους ιστούς.

Αυτό μπορεί να είναι ο πνεύμονας, η καρδιά, το αίμα και τα ούρα. Αλλά είναι επίσης δυνατό να ανιχνευθούν όχι μόνο τα αρχικά φάρμακα, αλλά και οι μεταβολίτες αυτών των τοξινών. Αυτές μπορούν να παραμείνουν στο σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.»

Αυτή η εργαστηριακή έρευνα έχει πλέον αποκαλυφθεί από τη Βρετανία και τους συμμάχους της. Οι ρωσικές αρχές επιμένουν ότι ο θάνατος του Ναβάλνι ήταν φυσικός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνά δέματα από Κίνα: «Καπέλο» 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα βόρεια και «πνιγηρή» αφρικανική σκόνη στα νότια

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό στο BBC: «Με διέλυσε η φρίκη - Δεν νιώθω θυμό»

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ εν μέσω «πράσινης θαλασσοταραχής»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «τοξικό» μυστικό των λουλουδιών του Αγίου Βαλεντίνου: Υψηλά επίπεδα παρασιτοκτόνων

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Στιβ Μπάνον προσέγγισε τον Έπσταϊν στην προσπάθειά του να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Το πρώτο δημοτικό δημοψήφισμα στην Ελλάδα για Μητροπολιτικό Πάρκο ζητούν οι πολίτες

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι στο Πεκίνο από τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οικογενειακή τραγωδία - Σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι - Τον έπληξε στην καρωτίδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Φεβρουαρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επίθεση Ομπάμα σε Τραμπ - Τι είπε για το βίντεο με τους πιθήκους

05:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι (2)

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό κατέσχεσε 2,4 τόνους κοκαϊνης σε πλοίο στην Πολυνησία

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιστρατεύουν αγριόγατες για να νικήσουν την εισβολή αρουραίων σε φυλακή

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για την Γάζα

03:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

03:04ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στις Φυλακές Μαλανδρίνου: Ο ρόλος βαρυποινίτη

02:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»: Την Δευτέρα η «πρεμιέρα» της νέας εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οικογενειακή τραγωδία - Σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι - Τον έπληξε στην καρωτίδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπόγια που έσβησε «ξαφνικά»

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι στο Πεκίνο από τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες κι αφρικανική σκόνη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα από απόψε

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Στιβ Μπάνον προσέγγισε τον Έπσταϊν στην προσπάθειά του να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα βόρεια και «πνιγηρή» αφρικανική σκόνη στα νότια

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: 11 τραυματίες, ένας εκ των οποίων σοβαρά σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων

06:30ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Το πρώτο δημοτικό δημοψήφισμα στην Ελλάδα για Μητροπολιτικό Πάρκο ζητούν οι πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ