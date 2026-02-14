Βρετανία: Η Ρωσία δηλητηρίασε τον Αλεξέι Ναβάλνι – Χρησιμοποίησε τοξίνη βατράχου

Ο θάνατος του προήλθε από δηλητηρίαση με τοξίνη βατράχου, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Βρετανίας

Βρετανία: Η Ρωσία δηλητηρίασε τον Αλεξέι Ναβάλνι – Χρησιμοποίησε τοξίνη βατράχου

Ο εκλιπών ακτιβιστής της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι

Associated Press
Από τη Ρωσία δολοφονήθηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Ο θάνατος του Ναβάλνι ήταν αποτέλεσμα δηλητηρίασης από τοξίνη ενός βατράχου της Νότιας Αμερικής που ονομάζεται επιβατιδίνη.

Ο Ρώσος πολιτικός πέθανε πριν από δύο χρόνια σε ηλικία 47 ετών ενώ βρισκόταν σε απομακρυσμένη σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική.

Η συγκεκριμένη τοξίνη θεωρείται 200 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη και χρησιμοποιείται από ορισμένες αυτόχθονες φυλές της Νότιας Αμερικής σε βέλη για το κυνήγι. Προσβάλλει τα νεύρα, προκαλώντας μούδιασμα και παράλυση.

Δεν είναι σαφές πώς χορηγήθηκε το δηλητήριο στον Αλεξέι Ναβάλνι. Η Βρετανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία δήλωσαν ότι η «βάρβαρη» πράξη - η χρήση μιας νευροτοξίνης που κατατάσσεται στα χημικά όπλα - θα μπορούσε να έχει γίνει μόνο από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν.

navalny.jpg

Ο Αλεξέι Ναβάλνι και η σύζυγός του Γιούλια σε αίθουσα του δικαστηρίου της περιφέρειας Λιουμπλίνσκι στη Μόσχα το 2015

EPA

Σε δήλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνεται: «Η Βρετανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία είναι πεπεισμένες ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με μια θανατηφόρα τοξίνη.

«Αυτό είναι το συμπέρασμα των κυβερνήσεων μας με βάση τις αναλύσεις δειγμάτων από τον Αλεξέι Ναβάλνι. Οι αναλύσεις αυτές επιβεβαίωσαν με βεβαιότητα την παρουσία επιβατιδίνης. Η επιβατιδίνη είναι μια τοξίνη που βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής. Δεν υπάρχει φυσικά στη Ρωσία», ανέφερε ο εκπρόσωπος του βρετανικού ΥΠΕΞ.

Και συνέχισε: «Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια. Ωστόσο, δεδομένης της τοξικότητας της επιβατιδίνης και των αναφερόμενων συμπτωμάτων, η δηλητηρίαση ήταν πολύ πιθανό να είναι η αιτία του θανάτου του. Ο Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει αυτό το δηλητήριο».

Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ότι «μόνο το ρωσικό κράτος είχε τα μέσα, το κίνητρο και την αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις».

